Кандидат в президенти США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Кандидат в президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вперше обігнав Камалу Гарріс у передвиборчому опитуванні. Різниця становить 10 %.

Про це повідомляє The Hill.

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Трамп має 52 % шансів на перемогу в президентських перегонах, тоді як Гарріс — 48 %.

З кінця серпня прогнози щодо результатів виборів оцінювали шанси Гарріс на перемогу в межах 54-56 %. Проте на початку жовтня ця тенденція змінилася. Шанси обох кандидатів наближалися до 50 %.

Однак 20 жовтня перевагу отримав Трамп. Зміна пов'язана з покращенням його показників у Вісконсині та Мічигані — штатах, які раніше були більш схильними до Гарріс.

Видання пише, що перегони залишаються непередбачуваними, оскільки результати опитувань залишаються в межах похибки, тобто типові неточності опитувань можуть змістити результати в будь-який бік.

Нагадаємо, політолог та експерт-міжнародник Максим Несвітайлов розповів, що у разі поразки Дональда Трампа на президентських виборах його виборці можуть не прийняти результати.

Також Трамп виступив із пропозицією розгорнути військових під час виборів, підкреслюючи, що це необхідно для уникнення заворушень.