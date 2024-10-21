Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп впервые обогнал Камалу Харрис в предвыборном опросе. Разница составляет 10%.

Об этом сообщает The Hill.

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Трамп имеет 52% шансов на победу в президентской гонке, тогда как Харрис — 48%.

С конца августа прогнозы относительно результатов выборов оценивали шансы Харрис на победу в пределах 54-56 %. Однако в начале октября эта тенденция изменилась. Шансы обоих кандидатов приближались к 50%.

Однако 20 октября преимущество получил Трамп. Изменение связано с улучшением его показателей в Висконсине и Мичигане — штатах, которые раньше были более склонны к Харрис.

Издание пишет, что гонка остается непредсказуемой, поскольку результаты опросов остаются в пределах погрешности, то есть типичные неточности опросов могут сместить результаты в любую сторону.

Напомним, политолог и эксперт-международник Максим Несвитайлов рассказал, что в случае поражения Дональда Трампа на президентских выборах его избиратели могут не принять результатов.

Также Трамп выступил с предложением развернуть военных во время выборов, подчеркивая, что это необходимо во избежание беспорядков.