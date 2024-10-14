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Трамп заявив про потребу розгорнути військових під час виборів у США

14 жовтня 2024 09:46
Аркадій Пастула - Редактор
Трамп пропонує розгорнути військових під час виборів для запобігання заворушень
Кандидат в президенти США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Mike Blake
Аркадій Пастула - Редактор

Кандидат в президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пропонує розгорнути військових під час виборів. Він зазначив, що це потрібно для запобігання заворушень.

Про це повідомляє Politico.

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"Я думаю, що більша проблема — це люди зсередини. У нас є дуже погані люди, хворі люди, ліворадикальні божевільні. З ними повинні дуже легко впоратися, якщо буде потрібно, Національна гвардія або, якщо це дійсно необхідно, військові. Тому що вони не можуть цього допустити", — наголосив Трамп.

За його словами, заворушення з боку його прихильників є малоймовірними, але він висловив занепокоєння щодо можливих протестів з боку його опонентів.

Politico пише, що розміщення військових в день виборів стало б безпрецедентним втручанням у виборчий процес. Однак Закон про повстання 1807 року, ухвалений за президентства Томаса Джефферсона, надає президенту повноваження розгортати Національну гвардію та збройні сили для придушення повстань або інших заворушень.

Під час свого президентства Трамп уже висловлював погрози застосувати цей закон під час протестів після загибелі Джорджа Флойда, але це не було реалізовано.

Прессекретар кампанії Камали Гарріс — Ян Самс — засудив заяви Трампа, назвавши їх небезпечними і підкресливши ризики для американської демократії, які можуть виникнути в разі його повернення до влади.

"Дональд Трамп припускає, що його співвітчизники-американці є гіршими "ворогами", ніж іноземні супротивники, і він каже, що використає проти них армію. Обіцянка стати диктатором у "перший же день", заклики до "припинення" дії Конституції та плани оточити себе підлабузниками, які дадуть йому безконтрольну, безпрецедентну владу, якщо він повернеться на посаду, повинні насторожити кожного американця, який дбає про свою свободу та безпеку", — каже він.

Нагадаємо, Трамп знову стверджував, що лише він здатний завершити війну в Україні та на Близькому Сході. Якщо цього не станеться, за його словами, через кілька місяців почнеться Третя світова війна.

Також під час мітингу Дональда Трампа в Коачеллі правоохоронці затримали чоловіка зі зброєю. Проте інцидент не вплинув на безпеку кандидата в президенти.

США вибори Дональд Трамп військові вибори у США 2024

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