Трамп предлагает развернуть военных во время выборов для предотвращения беспорядков

Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Mike Blake

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предлагает развернуть военных на выборах. Он отметил, что это нужно для предотвращения беспорядков.

Об этом сообщает Politico.

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"Я думаю, что большая проблема — это люди изнутри. У нас есть очень плохие люди, больные люди, леворадикальные сумасшедшие. С ними должны очень легко справиться, если потребуется, Национальная гвардия или, если это действительно необходимо, военные. Потому что они не могут этого допустить", — подчеркнул Трамп.

По его словам, беспорядки со стороны его сторонников маловероятны, но он выразил обеспокоенность возможными протестами со стороны его оппонентов.

Politico пишет, что размещение военных в день выборов стало бы беспрецедентным вмешательством в избирательный процесс. Однако Закон о восстании 1807 года, принятый при президентстве Томаса Джефферсона, предоставляет президенту полномочия развертывать Национальную гвардию и вооруженные силы для подавления восстаний или других беспорядков.

Во время своего президентства Трамп уже высказывал угрозы применить этот закон во время протестов после гибели Джорджа Флойда, но это не было реализовано.

Пресс-секретарь кампании Камалы Харрис — Ян Самс — осудил заявления Трампа, назвав их опасными и подчеркнув риски для американской демократии, которые могут возникнуть в случае его возвращения к власти.

"Дональд Трамп предполагает, что его соотечественники-американцы являются худшими "врагами", чем иностранные противники, и он говорит, что использует против них армию. Обещание стать диктатором в "первый же день", призывы к "прекращению" действия Конституции и планы окружить себя пособниками, которые дадут ему бесконтрольную, беспрецедентную власть, если он вернется на должность, должны насторожить каждого американца, который заботится о своей свободе и безопасности", — говорит он.

Напомним, Трамп снова утверждал, что только он способен завершить войну в Украине и на Ближнем Востоке. Если этого не произойдет, по его словам, через несколько месяцев начнется Третья мировая война.

Также во время митинга Дональда Трампа в Коачелле правоохранители задержали мужчину с оружием. Однако инцидент не повлиял на безопасность кандидата в президенты.