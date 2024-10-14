Озброєного чоловіка затримали біля мітингу Дональда Трампа в Каліфорнії

Кандидат в президенти США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Go Nakamura

Біля місця проведення мітингу кандидата в президенти Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа в Коачеллі правоохоронці затримали чоловіка зі зброєю. Однак цей інцидент не вплинув на безпеку політика.

Про це повідомляє AP News у понеділок, 14 жовтня.

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На контрольно-пропускному пункті біля мітингу Дональда Трампа в пустелі Південної Каліфорнії заарештували чоловіка зі штату Невада, в машині якого знайшли дробовик, пістолет, боєприпаси та декілька фальшивих паспортів. Того ж дня його відпустили під заставу в розмірі 5 000 доларів.

Шериф округу Ріверсайд Чад Б'янко розповів, що йдеться про 49-річного жителя Лас-Вегаса, який керував незареєстрованим чорним позашляховиком із саморобними номерними знаками. Водій заявив, що він журналіст, проте не було зрозуміло, чи це правда.

Чоловік був заарештований за підозрою у володінні зарядженою вогнепальною зброєю і зберіганні магазину великої місткості.

"Цей інцидент не вплинув на безпеку Трампа або учасників заходу", — йдеться в заяві правоохоронців.

Нагадаємо, Трамп закликає посилити його безпеку, зокрема наполягаючи на використанні військового літака для переміщень. Він просить встановити заборону на польоти над його резиденцією, мітингами та іншими подіями.

Також за останній місяць підтримка Камали Гарріс серед виборців значно зросла. На сьогодні її рейтинг на загальнонаціональному рівні становить 49%, тоді як у Дональда Трампа — 46%.