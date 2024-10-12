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Трамп панічно боїться помсти від Ірану і вимагає надати йому військовий літак

12 жовтня 2024 14:17
Анастасія Постоєнко - Редактор
Дональд Трамп просить надати йому військовий літак для пересування
Кандидат у президенти США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brendan McDermid
Анастасія Постоєнко - Редактор

Кандидат у президенти США Дональд Трамп вимагає посилити заходи безпеки для нього. Він хоче пересуватися виключно на військовому літаку, просить обмежити будь-які польоти над його резиденцією та мітингах й не тільки. Прохання Трампа є прецедентною в історії президентства США — раніше такого рівня захисту ніхто не просив.

Про це повідомляє CBS News.

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Штаб кандидата в президенти США Дональда Трампа звернувся з вимогою надати задля перевезення політика військовий літак, а також обмежити польоти над його резиденцією й на мітингах. Крім того, він хоче, щоб у семи ключових штатах розміщували куленепробивне скло на місцях його виступів, а для пересування політика вимагають надати військовий транспорт. 

Американські ЗМІ заявляють, що такі запити озвучені вперше. Раніше жоден з кандидатів у президенти не вимагав подібного і тим паче не був транспортованим на військових літаках перед виборами. 

Штаб Трампа пояснив такі вимоги заявою уряду про наміри Ірану вбити політика. Радники Трампа побоюються, що Іран може атакувати його дронами або ракетою.

Як захищають Дональда Трампа та Камалу Гарріс

Тим часом у Секретній службі заявили, що Дональд Трамп уже під найвищим можливим рівнем захисту. Проте, над резиденцією політика вже запровадили тимчасові обмеження польотів, а також під час його подорожей. 

"Допомога від Міністерства оборони регулярно надається для захисту колишнього президента, включаючи підрозділи знешкодження вибухонебезпечних предметів, кінологічні підрозділи та повітряний транспорт", — сказали у відомстві. 

А ще Трампа захищають найвищим рівнем технічних засобів безпеки. Йдеться про безпілотники, системи РЕБ, балістичний захист та інші передові технології.

Проте, високопоставлені чиновники у США не вважають, що штаб Трампа отримає військовий літак для його пересування. Інші запити кандидата в президенти наразі на розгляді, оскільки існують обмеження щодо того, де саме Секретна служба може розміщувати куленепробивне скло одночасно.

Цікаво, що опонентка Трампа Камала Гарріс наразі отримує лише захист від Корпусу морської піхоти США як віцепрезидентка і пересувається на військовому літаку Air Force Two.

Додамо, що адміністрація Байдена попередила уряд Ірану про те, що будь-яка спроба замаху на Трампа буде вважатися актом війни.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп вперше після замаху на нього виступив за куленепробивним склом у Пенсильванії. Такі засоби захисту він використав після замаху на нього

Додамо, що він також днями заявив, що Ізраїлю потрібно дати потужну відповідь Ірану після масованої ракетної атаки, та запропонував атакувати ядерні об'єкти там.

Наприкінці вересня Дональд Трамп отримав попередження від представників американської розвідки про наміри Ірану вбити його.

США Іран Дональд Трамп Камала Гарріс Секретна служба США

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