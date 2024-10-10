Вибори в США 2024 — Трамп відмовився від других дебатів з Гарріс

Дональд Трамп та Камала Гарріс. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп відмовився від пропозиції провести другі дебати зі своєю опоненткою Камалою Гарріс. Він вважає, що проводити другий раунд дебатів "вже занадто пізно".

Про це повідомляє Reuters.

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Телеканал Fox News 9 жовтня запросив обох кандидатів на посаду президента США на другий раунд дебатів 24 або 27 жовтня. Однак через кілька годин після цього запрошення Трамп відмовився.

Свою відмову він аргументував тим, що він "виграв" попередні два раунди дебатів — проти Джо Байдена і Гарріс, а його напарник по кампанії Джей Ді Венс "легко переміг" у Тіма Волза.

Крім того, він вважає, що "лідирує в опитуваннях" і що "з кожним днем відрив більшає".

До слова, Трамп і Гарріс вперше дебатували між собою 10 вересня. Після цього Трамп заявив, що до виборів 5 листопада більше дебатів не буде.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що упродовж останнього місяця виборці стали більш прихильними до Гарріс. Наразі на загальнонаціональному рівні рейтинг віцепрезидентки США — 49%, тоді як республіканця Дональда Трампа — лише 46%.