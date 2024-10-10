Выборы в США 2024 — Трамп отказался от вторых дебатов с Харрис

Дональд Трамп и Камала Харрис. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп отказался от предложения провести вторые дебаты со своей оппоненткой Камалой Харрис. Он считает, что проводить второй раунд дебатов "уже слишком поздно".

Об этом сообщает Reuters.

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Телеканал Fox News 9 октября пригласил обоих кандидатов на пост президента США во второй раунд дебатов 24 или 27 октября. Однако спустя несколько часов после этого приглашения Трамп отказался.

Свой отказ он аргументировал тем, что он "выиграл" два предыдущих раунда дебатов — против Джо Байдена и Харрис, а его напарник по кампании Джей Ди Венс "легко победил" у Тима Волза.

Кроме того, он считает, что "лидирует в опросах" и что "с каждым днем отрыв становится больше".

Кстати, Трамп и Харрис впервые дебатировали между собой 10 сентября. После этого Трамп заявил, что до выборов 5 ноября больше прений не будет.

Напомним, недавно мы писали, что на протяжении последнего месяца избиратели стали более благосклонны к Харрис. Сейчас на общенациональном уровне рейтинг вице-президента США — 49%, тогда как республиканца Дональда Трампа — всего 46%.