У США зросла довіра виборців до Камали Гарріс

Віцепрезидентка США Камала Гарріс. Фото: BBC

Упродовж останнього місяця виборці стали більш прихильно сприймати Камалу Гарріс. Наразі на загальнонаціональному рівні рейтинг віцепрезидентки США — 49%, тоді як республіканця Дональда Трампа — лише 46%. Місяць тому цей показник був в обидвох кандидатів однаковий — 47%.

Про це свідчать дані опитування, які у вівторок, 8 жовтня, опублікувало видання The New York Times.

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Результати опитування від NYT

На думку 46% виборців, Камала Гарріс "є кандидатом, який несе зміни", тоді як Трампа таким вважають лише 44% опитаних. 43% виборців вважають передвиборчу кампанію демократки більш веселою. Також Гарріс підтримали більшість темношкірих і наймолодших виборців (61% голосів проти 21% за Трампа та 58% проти 33% відповідно).

Щоправда, за деякими критеріями, Дональд Трамп випереджає свою опонентку. Виборці вважають, що саме він є більш сильним лідером та краще керує економікою.

Нагадаємо, Камала Гарріс не планує втручатися в політику України стосовно закінчення війни. Зокрема, вона заявила, що "не зустрічатиметься на двосторонній основі з президентом Росії Володимиром Путіним для переговорів щодо припинення війни в Україні".

Раніше під час спільної прессконференції із Президентом України Володимиром Зеленським Камала Гарріс наголосила, що її підтримка України та українського народу є непохитною. Також під час тієї зустрічі віцепрезидентка США наголосила, що агресія Володимира Путіна — це не лише загроза для України, а й атака на такі основоположні принципи як суверенітет і територіальна цілісність.