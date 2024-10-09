Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow В США стали более благосклонными к Харрис — результаты опроса NYT arrow

В США стали более благосклонными к Харрис — результаты опроса NYT

9 октября 2024 00:20
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
В США возросло доверие избирателей к Камале Харрис
Вице-президент США Камала Харрис. Фото: BBC
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

В течение последнего месяца избиратели стали более благосклонно воспринимать Камалу Харрис. Сейчас на общенациональном уровне рейтинг вице-президента США — 49%, тогда как республиканца Дональда Трампа — всего 46%. Месяц назад этот показатель был у обоих кандидатов одинаковый – 47%.

Об этом свидетельствуют данные опроса, которые во вторник, 8 октября, опубликовало издание The New York Times.

Читайте также:

Результаты опроса от NYT

По мнению 46% избирателей, Камала Харрис "является кандидатом, который несет изменения", в то время как Трампа таким считают только 44% опрошенных. 43% избирателей считают предвыборную кампанию демократки веселее. Также Харрис поддержали большинство темнокожих и молодых избирателей (61% голосов против 21% за Трампа и 58% против 33% соответственно).

Правда, по некоторым критериям Дональд Трамп опережает свою оппонентку. Избиратели считают, что именно он является более сильным лидером и лучше управляет экономикой.

Напомним, Камала Харрис не планирует вмешиваться в политику Украины по окончании войны. В частности, она заявила, что "не будет встречаться на двусторонней основе с президентом России Владимиром Путиным для переговоров по прекращению войны в Украине".

Ранее во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским Камала Харрис подчеркнула, что ее поддержка Украины и украинского народа непоколебима. Также во время той встречи вице-президент США подчеркнула, что агрессия Владимира Путина — это не только угроза для Украины, но и атака на такие основополагающие принципы как суверенитет и территориальная целостность.

США выборы Дональд Трамп опрос Камала Харрис доверие

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

01:42 Зеленский может смягчить свою позицию насчет условий завершения войны, — AP

01:32 В Херсоне женщина передавала РФ данные о перемещении ВСУ — что решил суд

01:30 Академик объяснил, почему чиновники должны идти на фронт и как это повлияет на население

Срочная новость

01:25 Атака "Шахедов" продолжается — опасность охватила еще несколько областей

01:04 Забарный вошел в символическую сборную лучших игроков чемпионата Англии

Топ-лидер по жалобам, — в Минздраве прокомментировали коррупционный скандал с МСЭК в Хмельнитчине - 80x80

Топ-лидер по жалобам, — в Минздраве прокомментировали коррупционный скандал с МСЭК в Хмельнитчине

00:30 Командировка забронированного за границу — какие документы нужны

00:25 Ночная атака "Шахедов" — какие области находятся под угрозой ударных БпЛА

00:20 В США стали более благосклонными к Харрис — результаты опроса NYT

00:15 В Харькове попрощались с волонтером, который погиб от удара вражеского дрона

00:00 Во Львове на несколько дней запретят посещение парков — какая причина

01:42 Зеленский может смягчить свою позицию насчет условий завершения войны, — AP

01:32 В Херсоне женщина передавала РФ данные о перемещении ВСУ — что решил суд

01:30 Академик объяснил, почему чиновники должны идти на фронт и как это повлияет на население

Срочная новость

01:25 Атака "Шахедов" продолжается — опасность охватила еще несколько областей

01:04 Забарный вошел в символическую сборную лучших игроков чемпионата Англии

Топ-лидер по жалобам, — в Минздраве прокомментировали коррупционный скандал с МСЭК в Хмельнитчине - 80x80

Топ-лидер по жалобам, — в Минздраве прокомментировали коррупционный скандал с МСЭК в Хмельнитчине

00:30 Командировка забронированного за границу — какие документы нужны

00:25 Ночная атака "Шахедов" — какие области находятся под угрозой ударных БпЛА

00:20 В США стали более благосклонными к Харрис — результаты опроса NYT

00:15 В Харькове попрощались с волонтером, который погиб от удара вражеского дрона

00:00 Во Львове на несколько дней запретят посещение парков — какая причина

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

Text

23:10 Нардеп объяснила, хватит ли налогов для покрытия военных расходов в 2023-2024 годах

Text

22:08 Южанина назвала сумму, которую Украина тратит на выплаты пенсий

Text

20:23 Попенко объяснил, получают ли военные на передовой 200 тысяч гривен

Text

20:06 Не на армию — Южанина объяснила, на что тратят деньги с акцизного налога

Text

18:46 Нардеп ответил, сколько денег было выделено на покупку жилья для ветеранов

Топ-лидер по жалобам, — в Минздраве прокомментировали коррупционный скандал с МСЭК в Хмельнитчине - 80x80

Топ-лидер по жалобам, — в Минздраве прокомментировали коррупционный скандал с МСЭК в Хмельнитчине

Text

17:50 Блокада границы и задержание идеолога войны против Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

17:19 Военный объяснил, на что оказывает существенное влияние отсутствие наказания за СЗЧ

Text

17:15 В ВСУ прокомментировали самоубийство комбата в 123-й бригаде ТРО

Text

15:58 Возле метро "Дорогожичи" прорвало сеть водоснабжения — починят ли и когда

Text

13:37 Пенсии хотят выплачивать через Новую почту — нардеп раскрыл детали

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

27 сентября 2024

20:36В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll

26 сентября 2024

06:52 Чем подкормить яблоню и вишню осенью — лучшие удобрения и советы садоводов