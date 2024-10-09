В США возросло доверие избирателей к Камале Харрис

Вице-президент США Камала Харрис. Фото: BBC

В течение последнего месяца избиратели стали более благосклонно воспринимать Камалу Харрис. Сейчас на общенациональном уровне рейтинг вице-президента США — 49%, тогда как республиканца Дональда Трампа — всего 46%. Месяц назад этот показатель был у обоих кандидатов одинаковый – 47%.

Об этом свидетельствуют данные опроса, которые во вторник, 8 октября, опубликовало издание The New York Times.

Читайте также:

Результаты опроса от NYT

По мнению 46% избирателей, Камала Харрис "является кандидатом, который несет изменения", в то время как Трампа таким считают только 44% опрошенных. 43% избирателей считают предвыборную кампанию демократки веселее. Также Харрис поддержали большинство темнокожих и молодых избирателей (61% голосов против 21% за Трампа и 58% против 33% соответственно).

Правда, по некоторым критериям Дональд Трамп опережает свою оппонентку. Избиратели считают, что именно он является более сильным лидером и лучше управляет экономикой.

Напомним, Камала Харрис не планирует вмешиваться в политику Украины по окончании войны. В частности, она заявила, что "не будет встречаться на двусторонней основе с президентом России Владимиром Путиным для переговоров по прекращению войны в Украине".

Ранее во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским Камала Харрис подчеркнула, что ее поддержка Украины и украинского народа непоколебима. Также во время той встречи вице-президент США подчеркнула, что агрессия Владимира Путина — это не только угроза для Украины, но и атака на такие основополагающие принципы как суверенитет и территориальная целостность.