Зеленський та Гарріс провели спільну пресконференцію у Білому домі

Президент України Володимир Зеленський та віцепрезидентка США Камала Гарріс. Фото: скриншот

У Білому домі відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського та віцепрезидентки та кандидатки на пост президента США Камали Гарріс. Вона підкреслила свою непохитну підтримку українського народу.

Про це Гарріс розповіла на спільній пресконференції з главою України у четвер, 26 вересня.

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"Я висловила свою підтримку Україні і українському народу — вона непохитна. Я буду докладати зусиль для того, щоб Україна перемогла у цій війні. Американський народ дуже добре знає, що означає свобода і незалежність", — заявила кандидатка на пост президента США.

Віцепрезидентка наголосила на тому, що агресія Володимира Путіна є не лише загрозою для України, а й атакою на основоположні принципи, такі як суверенітет і територіальна цілісність.

"Агресія Путіна — це не лише атака на народ України, це також атака на фундаментальні поняття, такі як суверенітет і територіальна цілісність", — додала Гарріс.

Нагадаємо, 22 вересня Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою Зеленською прибув до Сполучених Штатів Америки. Зеленський наголосив, що основне завдання — зміцнення України та захист всіх громадян.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що президент США Джо Байден та лідери 30 інших країн підписали спільну декларацію членів G7 та ЄС щодо відновлення України, підтвердивши, серед іншого, свої зобов'язання заморозити російські активи до виплати Росією репарацій.