Зеленский и Харрис провели совместную пресс-конференцию в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Камала Харрис. Фото: скриншот

В Белом доме состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента и кандидата на пост президента США Камалы Харрис. Она подчеркнула свою твердую поддержку украинского народа.

Об этом Харрис рассказала на совместной пресс-конференции с главой Украины в четверг, 26 сентября.

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"Я выразила свою поддержку Украине и украинскому народу — она непреклонна. Я буду прилагать усилия для того, чтобы Украина победила в этой войне. Американский народ очень хорошо знает, что означает свобода и независимость", — заявила кандидат на пост президента США.

Вице-президент отметила, что агрессия Владимира Путина является не только угрозой для Украины, но и атакой на основополагающие принципы, такие как суверенитет и территориальная целостность.

"Агрессия Путина — это не только атака на народ Украины, это также атака на фундаментальные понятия, такие как суверенитет и территориальная целостность", — добавила Гаррис.

Напомним, 22 сентября Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской прибыл в Соединенные Штаты Америки. Зеленский подчеркнул, что основная задача — укрепление Украины и защита всех граждан.

Ранее Новости.LIVE сообщали, что президент США Джо Байден и лидеры 30 других стран подписали совместную декларацию членов G7 и ЕС по восстановлению Украины, подтвердив, в частности, свои обязательства заморозить российские активы до выплаты Россией репараций.