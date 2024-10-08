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Камала Гарріс зробила заяву про зустріч із Путіним для перемир'я в Україні

8 жовтня 2024 08:12
Анастасія Постоєнко - Редактор
Камала Гарріс відповіла, чи зустрінеться з Путіним
Віцепрезидентка США Камала Гарріс. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
Анастасія Постоєнко - Редактор

Віцепрезидентка та кандидатка на пост президента США Камала Гарріс зробила заяву щодо зустрічей з Володимиром Путіним. Також вона висловилась щодо планів підтримки України.

Про це повідомляє CNN.

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Камала Гарріс заявила, що не втручатиметься у політику України стосовно закінчення війни. Посадовиця "не буде зустрічатися на двосторонній основі з президентом Росії Володимиром Путіним для переговорів щодо припинення війни в Україні".

"Україна має сказати про майбутнє України", – сказала вона.

Також Камала Гарріс додала, що війна в Україні не зможе успішно закінчитися без участі України у цьому процесі та відповідного статуту ООН, який чітко окреслить, як саме має закінчитися війна. 

Що Камала Гарріс думає про вступ України до НАТО 

Віцепрезидентка не надала відповіді на запитання журналістів щодо її намірів підтримувати розширення НАТО та прийняття України в Альянс. 

"Це всі питання, якими ми будемо займатися, якщо і коли це дійде до того моменту. Зараз ми підтримуємо здатність України захищатися від неспровокованої агресії Росії", – коротко відповіла Камала Гарріс.

Камала Гарріс не підтримує політику Трампа

Також Камала Гарріс додала, що якби Трамп став президентом США, то "Путін би сидів зараз у Києві".

"Він говорить про те, що він може закінчити це в перший день. Ви знаєте, що це? Йдеться про капітуляцію", — сказала Гарріс.

Також посадовиця висловилась про свої наміри підтримувати Україну. 

"Як я чітко дала зрозуміти під час наших шести попередніх зустрічей і під час жорстокої агресії та війни Путіна проти України, я непохитно підтримую народ України. Я пишалася тим, що стояла на боці України – я буду й надалі підтримувати Україну, і я буду працювати, щоб забезпечити перемогу України в цій війні, щоб вона була безпечною, захищеною та квітучою", — сказала Гарріс.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський назвав ще одну головну мету плану перемоги України. Також у ЗМІ з'явилися повідомлення, що Україна нібито разом зі своїми союзниками обговорює можливий компроміс, яким Київ отримає місце в НАТО, якщо відмовиться від окупованих Росією територій. В Офісі Президента України відреагували на такі заяви. Додамо, що Камала Гарріс наприкінці вересня зробила попередження країнам Європи, якщо там не докладатимуть достатніх зусиль для допомоги Україні. 

 

володимир путін НАТО переговори Україна Камала Гарріс війна

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