Хакерська атака на Росію у день народження Путіна — пропагандистські телеканали зникли з ефіру

Хакер за комп'ютерами. Фото: Freepik

Українські хакери здійснили масштабну кібератаку на всеросійську державну телевізійну і радіомовну компанію (ВДТРК), відключивши головні пропагандистські телеканали. Працівники компанії заявляють про знищення всієї інформації на серверах, включаючи резервні копії.

Про це Новини.LIVE повідомляють власні джерела.

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Атака відбулася в день народження російського президента Володимира Путіна, що стало своєрідним "подарунком" українських кібербійців.

Хакери відключили головні пропагандистські телеканали, зокрема "Росія 1", "Росія 24", "Росія Культура", РТР "планета" та ще понад 20 інших.

Зранку онлайн-мовлення цих телеканалів було повністю зупинено, а за деякими повідомленнями, перестала працювати й телевізійна трансляція на території Росії.

Онлайн-мовлення телеканалів було повністю зупинено. Фото: Baza

Працівники компанії заявляють про знищення всієї інформації на серверах, включаючи резервні копії. Не функціонують онлайн-мовлення, внутрішні сервіси, інтернет та телефонія.

"Після злому у ВДТРК впав внутрішній сервер. Програма, в якій лежать вихідні сюжети, не працює. Також проблеми і з перепустками", — пише пропагандистський Telegram канал Baza.

Відповідальність за кібератаку взяло проукраїнське хакерське угруповання Sudo rm-RF, яке раніше вже проводило подібні акції проти російських державних структур.

Нагадаємо, кіберфахівці Головного управління розвідки України атакували ресурси постачальників російської армії. Також були атаковані інші ресурси, які обслуговують окупантів.

А 2 жовтня хакери ГУР провели успішну кібератаку, спрямовану на російський фінансовий сектор. Під ударом, зокрема, опинилися Альфа-банк, банк "Открытие" і телекомунікаційний оператор "Ростелеком".