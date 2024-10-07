Хакерская атака на Россию в день рождения Путина — пропагандистские телеканалы исчезли из эфира

Хакер за компьютерами. Фото: Freepik

Украинские хакеры осуществили масштабную кибератаку на всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию (ВГТРК), отключив главные пропагандистские телеканалы. Сотрудники компании заявляют об уничтожении всей информации на серверах, включая резервные копии.

Об этом Новини.LIVE сообщают собственные источники.

Читайте также:

Что известно о масштабной кибератаке

Атака состоялась в день рождения российского президента Владимира Путина, что явилось своеобразным "подарком" украинских кибербойцов.

Хакеры отключили главные пропагандистские телеканалы, в том числе "Россия 1", "Россия 24", "Россия Культура", РТР "Планета" и еще более 20 других.

Утром онлайн-вещание этих телеканалов было полностью остановлено, а по некоторым сообщениям перестала работать и телевизионная трансляция на территории России.

Онлайн-вещание телеканалов было полностью остановлено. Фото: Baza

Сотрудники компании заявляют об уничтожении всей информации на серверах, включая резервные копии. Не функционируют онлайн-вещание, внутренние сервисы, интернет и телефония.

"После взлома во ВГТРК упал внутренний сервер. Программа, в которой лежат исходные сюжеты, не работает. Также проблемы и с пропусками", — пишет пропагандистский Telegram канал Baza.

Ответственность за кибератаку взяла проукраинская хакерская группировка "udo rm-RF, ранее уже проводившая подобные акции против российских государственных структур.

Напомним, киберспециалисты Главного управления разведки Украины атаковали ресурсы поставщиков российской армии. Также были атакованы другие ресурсы, обслуживающие оккупантов.

А 2 октября хакеры ГУР провели успешную кибератаку, направленную на российский финансовый сектор. Под ударом оказались Альфа-банк, банк "Открытие" и телекоммуникационный оператор "Ростелеком".