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Украинские хакеры совершили масштабную кибератаку на Россию — что известно

7 октября 2024 14:10
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Хакерская атака на Россию в день рождения Путина — пропагандистские телеканалы исчезли из эфира
Хакер за компьютерами. Фото: Freepik
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Украинские хакеры осуществили масштабную кибератаку на всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию (ВГТРК), отключив главные пропагандистские телеканалы. Сотрудники компании заявляют об уничтожении всей информации на серверах, включая резервные копии.

Об этом Новини.LIVE сообщают собственные источники.

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Атака состоялась в день рождения российского президента Владимира Путина, что явилось своеобразным "подарком" украинских кибербойцов.

Хакеры отключили главные пропагандистские телеканалы, в том числе "Россия 1", "Россия 24", "Россия Культура", РТР "Планета" и еще более 20 других.

Утром онлайн-вещание этих телеканалов было полностью остановлено, а по некоторым сообщениям перестала работать и телевизионная трансляция на территории России.

Хакерская атака на российские телеканалы 7 октября
Онлайн-вещание телеканалов было полностью остановлено. Фото: Baza

Сотрудники компании заявляют об уничтожении всей информации на серверах, включая резервные копии. Не функционируют онлайн-вещание, внутренние сервисы, интернет и телефония.

"После взлома во ВГТРК упал внутренний сервер. Программа, в которой лежат исходные сюжеты, не работает. Также проблемы и с пропусками", — пишет пропагандистский Telegram канал Baza.

Ответственность за кибератаку взяла проукраинская хакерская группировка "udo rm-RF, ранее уже проводившая подобные акции против российских государственных структур.

Напомним, киберспециалисты Главного управления разведки Украины атаковали ресурсы поставщиков российской армии. Также были атакованы другие ресурсы, обслуживающие оккупантов.

А 2 октября хакеры ГУР провели успешную кибератаку, направленную на российский финансовый сектор. Под ударом оказались Альфа-банк, банк "Открытие" и телекоммуникационный оператор "Ростелеком".

владимир путин хакеры телеканалы пропаганда Россия

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