В Росії сталися масштабні збої в системі швидких платежів — ГУР МО провело кібератаку

Хакер здійснює кібератаку. Ілюстративне фото: Рexels

Кіберкорпус Головного управління розвідки Міністерства оборони України провів успішну кібератаку, спрямовану на російський фінансовий сектор. Під ударом, зокрема опинилися Альфа-банк, банк "Откритіє" та телекомунікаційний оператор "Ростелеком".

Про це повідомили джерела РБК-Україна у розвідці у середу, 2 жовтня.

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За інформацією джерела в розвідці, атака призвела до серйозних збоїв у системі швидких платежів, що суттєво вплинуло на фінансові операції в Росії. У результаті, мобільні додатки банків і онлайн-банкінг стали недоступними, а внутрішні сервіси фінансових установ припинили свою роботу.

Графік збоїв в роботі російських установ. Фото: росЗМІ

Графік збоїв в роботі російських установ. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів нараду з начальником Головного управління розвідки Міноборони Кирилом Будановим. Глава держави заслухав доповідь.

Раніше ми писали, що Головне управління розвідки впродовж чотирьох днів атакувало більш як 800 російських серверів. Хакери розвідки знищили дані без можливості на відновлення.