Хакери ГУР успішно атакували понад 800 серверів в Росії

Хакер за комп'ютером. Фото ілюстративне: Pexels

Головне управління розвідки (ГУР) впродовж чотирьох днів атакувало більш як 800 російських серверів. Хакери розвідки знищили дані без можливості на відновлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела у ГУР.

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Сервери, які успішно атакували хакери ГУР були розташовані у різних російських регіонах.

Кіберкорпус ГУР повністю знизив всі документи та дані на атакованих серверах без можливості відновлення. Ці сервери належали військовим, адміністративним та фінансовим установам, які залучені до ведення війни проти України.

Результати роботи ГУР. Фото: скриншот

Знищення данихї на серверах. Фото: скриншот

Видалення даних з російських серверів. Фото: скриншот

Робота хакерів ГУР. Фото: скриншот 1 / 4

"Втрата даних та документації призвела до часткової або повної зупинки роботи споживачів та надавачів послуг у різних галузях, а також зумовить необхідність витрати додаткових ресурсів на пошук та відновлення даних і вкотре продемонструє місцевому населенню низький рівень технічного забезпечення в РФ", — сказало джерело в коментарі для РБК.

Нагадаємо, сенатор США нещодавно ледь не потрапив у пастку через фейкового Кулебу — йому зателефонував діпфейк, який вдавав з себе українського колишнього главу МЗС.

Крім того, кіберфахівці ГУР нещодавно взламали федеральний центр видачі цифрових підписів Росії.