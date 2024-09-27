Хакеры ГУР успешно атаковали более 800 серверов в России

Хакер за компьютером. Фото иллюстративное: Pexels

Главное управление разведки (ГУР) на протяжении четырех дней атаковало более 800 российских серверов. Хакеры разведки уничтожили данные без возможности восстановления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в ГУР.

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Серверы, успешно атаковавшие хакеры ГУР, были расположены в различных российских регионах.

Киберкорпус ГУР полностью снизил все документы и данные на атакуемых серверах без возможности обновления. Эти серверы принадлежали военным, административным и финансовым учреждениям, вовлеченным в ведение войны против Украины.

Результаты работы ГУР. Фото: скриншот

Уничтожение данных на серверах. Фото: скриншот

Удаление данных с русских серверов. Фото: скриншот

Работа хакеров ГУР. Фото: скриншот 1/4 ​ 4

"Потеря данных и документации привела к частичной или полной остановке работы потребителей и услуг в различных отраслях, а также обусловит необходимость расхода дополнительных ресурсов на поиск и восстановление данных и в очередной раз продемонстрирует местному населению низкий уровень технического обеспечения в РФ", — сказал источник в комментарии для РБК.

Напомним, сенатор США недавно чуть не попал в ловушку из-за фейкового Кулебы — ему позвонил по телефону дип фейк, который притворялся украинским бывшим главой МИД.

Кроме того, кибер специалисты ГУР недавно взломали федеральный центр выдачи цифровых подписей России.