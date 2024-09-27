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Удалили все под "ноль" — хакеры ГУР успешно атаковали российские серверы

27 сентября 2024 11:10
Анастасия Постоенко - Редактор
Хакеры ГУР успешно атаковали более 800 серверов в России
Хакер за компьютером. Фото иллюстративное: Pexels
Анастасия Постоенко - Редактор

Главное управление разведки (ГУР) на протяжении четырех дней атаковало более 800 российских серверов. Хакеры разведки уничтожили данные без возможности восстановления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в ГУР. 

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Серверы, успешно атаковавшие хакеры ГУР, были расположены в различных российских регионах.

Киберкорпус ГУР полностью снизил все документы и данные на атакуемых серверах без возможности обновления. Эти серверы принадлежали военным, административным и финансовым учреждениям, вовлеченным в ведение войны против Украины.

  • Удалили все под "ноль" — хакеры ГУР успешно атаковали российские серверы - фото 1
    Результаты работы ГУР. Фото: скриншот
  • Хакеры ГУР атаковали серверы в РФ
    Уничтожение данных на серверах. Фото: скриншот
  • Россия испытала кибератаки со стороны ГУР
    Удаление данных с русских серверов. Фото: скриншот
  • Хакеры ГУР уничтожили серверы в РФ
    Работа хакеров ГУР. Фото: скриншот
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"Потеря данных и документации привела к частичной или полной остановке работы потребителей и услуг в различных отраслях, а также обусловит необходимость расхода дополнительных ресурсов на поиск и восстановление данных и в очередной раз продемонстрирует местному населению низкий уровень технического обеспечения в РФ", — сказал источник в комментарии для РБК.

Напомним, сенатор США недавно чуть не попал в ловушку из-за фейкового Кулебы — ему позвонил по телефону дип фейк, который притворялся украинским бывшим главой МИД.

Кроме того, кибер специалисты ГУР недавно взломали федеральный центр выдачи цифровых подписей России.

кибератака хакеры ГУР Россия база данных

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