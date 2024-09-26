Сенатору США зателефонував фейковий Кулеба

Колишній глава МЗС України Дмитро Кулеба. Фото: REUTERS/ Валентин Огіренко

Сенатор США ледь не втрапив на гачок невідомого шахрая. Той за допомоги технології deepfake прикинувся колишнім міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, щоб вивідати секретну інформацію.

Про це повідомляє NYT.

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Американський сенатор та голова Комітету з міжнародних відносин Бенджамін Кардін отримав електронний лист нібито від імені ексміністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, який просив відеоконференцію у Zoom з ним.

Сенатор погодився на запит. Він додав, що людина справді виглядала та говорила, як Дмитро Кулеба, проте, його занепокоїли дивні запитання з вуст псевдополітика — зокрема про підтримку дозволу Україні бити по Росії дальніми ракетами.

Почувши такі дивні питання, посадовець США різко перервав дзвінок та сповістив Держдеп США про те, що з ним говорив шахрай.

У New York Times додали, що в електронному листі сенаторської служби не зазначили, що це був саме Бенджамін Кардін, але таку інформацію ЗМІ повідомили наближені джерела.

Згодом американський чиновник частково підтвердив про інцидент з фейковим українським ексміністром. Він сказав, що нещодавно якийсь зловмисник справді зробив спробу поговорити з ним від імені відомої особи, але не сказав прямо, що це був Дмитро Кулеба чи будь-який інший український високопосадовець. Також невідомо наразі хто саме був причетний до шахрайського дзвінка.

Як deepfake може зіграти злий жарт в світовій політиці

Тим часом представники розвідки вже попередили, що Росія, Китай, Іран та інші іноземні суб'єкти можуть використовувати технологію deepfake для впливу на політику в світі.

Зазначимо, що deepfake це технологія, яка працює на базі штучного інтелекту та здатна реалістично підробляти відео чи фото, а також аудіо. Це своєрідний редактор відео, який здатен імітувати голос людини, міміку її лиця, тощо, що дозволяє створити контент з особою, де вона каже чи робить речі, які насправді ніколи не робила.

Зазначимо, що Росія не вперше застосовує технологію deepfake для підбурення негативних настроїв в українському та світовому суспільстві. Так у червні 2022 року невідомі влаштували розсилку кільком мерам європейських столиць повідомлення нібито від імені Кличка із запитом на спілкування через Zoom.

Також росіяни намагалися імітувати колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який "закликав" українських бійців здійняти заколот проти президента України Володимира Зеленського.

А в березні 2024 року росіяни хотіли через цю технологію переконати громадськість та світову спільноту у причетності України до теракту в російському ТЦ "Крокус", використавши фейкове відео з Олексієм Даніловим.