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Сенатор США чуть не сдал фейковому Кулебе секретную информацию об Украине

26 сентября 2024 14:15
Анастасия Постоенко - Редактор
Сенатору США позвонил фейковый Кулеба по телефону
Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: REUTERS/ Валентин Огиренко
Анастасия Постоенко - Редактор

Сенатор США чуть не попал на крючок неизвестного мошенника. Тот с помощью технологии deepfake прикинулся бывшим министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, чтобы узнать секретную информацию.

Об этом сообщает NYT.

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Американский сенатор и глава Комитета по международным отношениям Бенджамин Кардин получил электронное письмо якобы от имени экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который просил видеоконференцию в Zoom с ним.

Сенатор согласился по запросу. Он добавил, что человек действительно выглядел и говорил, как Дмитрий Кулеба, однако его обеспокоили странные вопросы из уст псевдополитика — в частности, о поддержке разрешения Украине бить по России дальними ракетами.

Услышав такие странные вопросы, чиновник США резко прервал звонок и сообщил Госдепу США о том, что с ним говорил мошенник.

В New York Times добавили, что в электронном письме сенаторской службы не отметили, что это был Бенджамин Кардин, но такую информацию СМИ сообщили приближенные источники.

Впоследствии американский чиновник частично подтвердил об инциденте с фейковым украинским эксминистром. Он сказал, что недавно какой-то злоумышленник действительно попытался поговорить с ним от имени известного лица, но не сказал прямо, что это был Дмитрий Кулеба или любое другое украинское высокопоставленное должностное лицо. Также неизвестно кто именно был причастен к мошенническому звонку.

Как deepfake может сыграть злую шутку в мировой политике

Между тем, представители разведки уже предупредили, что Россия, Китай, Иран и другие иностранные субъекты могут использовать технологию deepfake для влияния на политику в мире.

Отметим, что deepfake – это технология, которая работает на базе искусственного интеллекта и способна реалистично подрабатывать видео или фото, а также аудио. Это своеобразный редактор видео, способный имитировать голос человека, мимику его лица и т.д., позволяющий создать контент с особью, где она говорит или делает вещи, которые на самом деле никогда не делала.

Отметим, что Россия не в первый раз применяет технологию deepfake для подстрекательства негативных настроений в украинском и мировом обществе. Так, в июне 2022 года неизвестные устроили рассылку нескольким мэрам европейских столиц сообщения якобы от имени Кличко с запросом на общение через Zoom.

Также россияне пытались имитировать бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который "призвал" украинских бойцов поднять мятеж против президента Украины Владимира Зеленского.

А в марте 2024 года россияне хотели из-за этой технологии убедить общественность и мировое сообщество в причастности Украины к теракту в российском ТЦ "Крокус", использовав фейковое видео с Алексеем Даниловым.

Дмитрий Кулеба США хакеры фейки Украина мошенничество

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