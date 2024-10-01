Зеленський провів нараду з начальником ГУР Будановим

Міністр оборони Рустем Умєров, президент Володимир Зеленський та голова ГУР МО Кирило Буданов. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з начальником Головного управління розвідки Міноборони Кирилом Будановим. Глава держави заслухав доповідь.

Про це український лідер повідомив у Telegram у вівторок, 1 жовтня.

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"Усе, що бачить військова розвідка щодо намірів російських військ до кінця поточного року, та наша відповідь на них", — наголосив Зеленський після зустрічі з очільником ГУР.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 1 жовтня Зеленський заслухав доповіді військового керівництва країни. Його проінформували, зокрема, щодо ситуації на фронті.

Також Зеленський відзначив українських захисників державними нагородами та вручив бойові прапори бригадам. Урочистості відбулися з нагоди Дня захисників та захисниць України.