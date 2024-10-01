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Зеленський відзначив воїнів нагородами та почесними званнями — фото

1 жовтня 2024 12:58
Анастасія Постоєнко - Редактор
Володимир Зеленський нагородив воїнів почесними званнями та відзнаками 1 жовтня
Президент Володимир Зеленський серед військових. Фото: Офіс Президента України
Анастасія Постоєнко - Редактор

Президент України Володимир Зеленський відзначив українських захисників державними нагородами та вручив бойові прапори бригадам. Урочистості відбулися з нагоди Дня захисників та захисниць України. 

Про це повідомляє Офіс Президента України

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Володимир Зеленський вручив нагороди

Під час урочистостей на заході були також присутні керівники Сил безпеки й оборони України, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і його заступники, а також посли.

Вручення нагород 1 жовтня
Присутні на заході. Фото: ОПУ

Володимир Зеленський зробив промову та подякував всім, хто воює за мир в Україні та вшанував під час хвилини мовчання пам'ять загиблих військових. 

Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Згодом президент вручив ордени "Золота Зірка". Їх удостоєні:

  • Старший сержант Сергій Костюченко, який впродовж 2014–2015 років брав участь в АТО, а з початком повномасштабного російського вторгнення захищав Чернігівщину. Він, перебуваючи у складі мінометного розрахунку, знищив дивізіон балістичних ОТРК "Іскандер", шість вантажних автомобілів, а також бронеавтомобіль "Тигр". У червні 2022 року на Донеччині, коригуючи вогонь міномета, допоміг ліквідувати штурмову групу окупантів.
  • Капітан юстиції Андрій Суботін, який обороняв Маріуполь. Відомо, що група прикордонників, у складі якої був Андрій Суботін, під час розвідки підземних комунікацій комбінату "Азовсталь" виявила укриття, де понад три тижні перебували 80 цивільних, яким воїни, не зважаючи на інтенсивні обстріли, доставили їжу та воду. Андрій Суботін загинув 7 травня 2022 року від пострілу снайпера на території "Азовсталі".
  • Молодший сержант Петро Федорчук, який захищав Маріуполь та допоміг евакуювати поранених з передньої лінії оборони. Крім того, він коригував вогонь бригадної артилерії, що дозволило знищити колону ворога та ще п'ятьої окупантів.
  • Полковник Дмитро Волошин, командир 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. У 2024 році в травні підрозділи бригади успішно зупинили російський наступ на Харківському напрямку. Із серпня особовий склад бригади бере участь в операції на Курщині. Орієнтовні втрати ворога: понад 1500 осіб живої сили, 335 одиниць озброєння та військової техніки.
  • Молодший сержант Тимофій Орел, який FPV-дронами знищив 434 окупанти та поранив 346. Крім того, він ліквідував 134 одиниці броньованої техніки, ссеред яких 42 танки, 10 МТ-ЛБ, 28 БТР та 44 БМП.
  • Лейтенант Богдан Цимбал. Він з вересня 2023 року і до вересня 2024 року знищив близько сотні російських військових, а також танк п’ять гармат, дев’ять військових автомобілів. Попри те, що отримав поранення, вже за два місяці повернувся до виконання бойових задач в районі  Серебрянського лісництва.
Вручення нагород
Вручення нагород. Фото: ОПУ
Зеленський вручає нагороди
Зеленський вручає нагороди. Фото: ОПУ
Зеленський вручення нагород
Урочистості з нагоди Дня захисників і захисниць України. Фото: ОПУ
День захисників і захисниць України
День захисників і захисниць в Україні. Фото: ОПУ

Крім того, Володимир Зеленський вручив рідним полеглих воїнів "Хрест бойових заслуг". Полеглим воїнам вдалося ціною власного життя та здоров'я зробити подвиг та врятувати життя чи хід бойових дій. Серед них: 

  • Солдат Микита Каляєв. Він у 2023 році, будучи у складі штурмового загону поблизу Горлівки, знищив ворожий кулеметний розрахунок – шістьох російських окупантів. Завдяки цьому його побратими змогли без втрат зайти на ворожі позиції, зачистити територію та знищити ще 15 загарбників.
  • Матрос Владислав Літовчук, який у ході штурму на лівому березні Дніпра врятував шістьох поранених побратимів. У жовтні 2023 роу отримав важке поранення, самотужки наклав собі турнікет та 23 години залишався за позиції. Надалі це допомогло підрозділам морпіхів штурмувати ворога та закріпитися на нових позиціях.
Зеленський вручає хрест бойових заслуг
Зеленський вручає рідним загиблих воїнів "Хрест бойових заслуг". Фото: ОПУ

Цю ж відзнаку Володимир Зеленський вручив ще трьом воїнам:

  • Старшому сержанту Валентину Колеснику. Той з двома побратимами прийняв бій проти переважальних сил ворога у складі чотирьох одиниць важкої бронетехніки та піхоти. Валентин Колесник узяв командування на себе та гранатою знищив танк Т-72, воїни ліквідували піхоту та БМП. Завдяки цьому наступ вдалося відбити.
  • Майору Олександру Рясному, який особисто знищив щонайменше 15 окупантів. У 2023 році в липні штурмова група під його керівництвом змогла просунутися на майже два кілометри вглиб на Запорізькому напрямку та взяла в полон одного з ворожих командирів та численні склади з боєкомплектами.

Вручення бойових прапорів та почесних найменувань

Також лідер країни вручив бойові прапори 43-й окремій механізованій бригаді, 117-й окремій механізованій бригаді, 47-й окремій інженерній бригаді, 16-му окремому полку підтримки та 25-му полку Нацгвардії і вручив відзнаку "За мужність та відвагу" 148-й окремій артилерійській бригаді, 138-й радіотехнічній Наддніпрянській бригаді, 126-й окремій бригаді територіальної оборони та 6-му прикордонному Волинському загону.

Вручення бойового прапора
Вручення бойового прапора 117-й окремій механізованій бригаді. Фото: ОПУ

45-та окрема артилерійська бригада отримала почесне найменування "імені генерала Мирона Тарнавського", 82-га окрема десантно-штурмова бригада – почесне найменування "Буковинська", 34-й полк Нацгвардії – почесне найменування "Херсонський".

Володимир Зеленський вручив паспорти України трьом іноземцям

Крім того, президент вручив трьом іноземцям паспорт громадянина України, які з 2022 року встали на захист нашої країни — це воїни зі США, Грузії, а також військовому медику з Нової Зеландії.

Нагадаємо, Володимир Зеленський привітав українських військових зі святом та згадав про військових, які ціною власного життя захистили Україну, а у Києві вшанували пам'ять полеглих воїнів на День захисників і захисниць України. 

Володимир Зеленський ЗСУ День захисників і захисниць України державна нагорода українські військові

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