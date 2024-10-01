Владимир Зеленский наградил воинов почетными званиями и наградами 1 октября

Президент Владимир Зеленский среди военных. Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отметил украинских защитников государственными наградами и вручил боевые знамена бригадам. Торжества прошли по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

Об этом сообщает Офис Президента Украины.

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Во время торжеств на мероприятии также присутствовали руководители Сил безопасности и обороны Украины, премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и его заместители, а также послы.

Присутствующие на мероприятии. Фото: ОПУ

Владимир Зеленский произнес речь и поблагодарил всех, кто воюет за мир в Украине и почтил во время минуты молчания память погибших военных.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Впоследствии президент вручил ордена "Золотая Звезда". Их удостоены:

Старший сержант Сергей Костюченко, который на протяжении 2014-2015 годов принимал участие в АТО, с началом полномасштабного российского вторжения защищал Черниговщину. Он, находясь в составе минометного расчета, уничтожил дивизион баллистических ОТРК "Искандер", шесть грузовиков, а также бронеавтомобиль "Тигр". В июне 2022 года в Донецкой области, корректируя огонь миномета, помог ликвидировать штурмовую группу оккупантов.

Капитан юстиции Андрей Субботин, оборонявший Мариуполь. Известно, что группа пограничников, в составе которой был Андрей Субботин, во время разведки подземных коммуникаций комбината "Азовсталь" обнаружила укрытие, где более трех недель находились 80 гражданских, которым воины, несмотря на интенсивные обстрелы, доставили еду и воду. Андрей Субботин погиб 7 мая 2022 от выстрела снайпера на территории "Азовстали".

Младший сержант Петр Федорчук, защищавший Мариуполь и помогший эвакуировать раненых с передней линии обороны. Кроме того, он корректировал огонь бригадной артиллерии, что позволило уничтожить колонну врага и пяти оккупантов.

Полковник Дмитрий Волошин, командир 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады. В 2024 году в мае подразделения бригады успешно остановили российское наступление на Харьковском направлении. С августа личный состав бригады участвует в операции на Курщине. Примерные потери врага: более 1500 человек живой силы, 335 единиц вооружения и военной техники.

Младший сержант Тимофей Орел, который FPV-дронами уничтожил 434 оккупанта и ранил 346. Кроме того, он ликвидировал 134 единицы бронированной техники, среди которых 42 танка, 10 МТ-ЛБ, 28 БТР и 44 БМП.

Лейтенант Богдан Цимбал. Он с сентября 2023 г. и до сентября 2024 г. уничтожил около сотни российских военных, а также танк пять орудий, девять военных автомобилей. Несмотря на то, что получил ранение, уже через два месяца вернулся к выполнению боевых задач в районе Серебрянского лесничества.

Вручение награды. Фото: ОПУ

Зеленский вручает награды. Фото: ОПУ

Торжества по случаю Дня защитников и защитниц Украины. Фото: ОПУ

День защитников и защитниц в Украине. Фото: ОПУ

Кроме того, Владимир Зеленский вручил родным павших воинов "Крест боевых заслуг". Павшим воинам удалось ценой собственной жизни и здоровья совершить подвиг и спасти жизнь или ход боевых действий. Среди них:

Солдат Никита Каляев. Он в 2023 году, будучи в составе штурмового отряда вблизи Горловки, уничтожил вражеский пулеметный расчет — шесть российских оккупантов. Благодаря этому, его собратья смогли без потерь зайти на вражеские позиции, зачистить территорию и уничтожить еще 15 захватчиков.

Матрос Владислав Литовчук, который в ходе штурма на левом марте Днепра спас шестерых раненых собратьев. В октябре 2023 года получил тяжелое ранение, самостоятельно наложил себе турникет и 23 часа оставался за позиции. В дальнейшем это помогло подразделениям морпехов штурмовать врага и закрепиться на новых позициях.

Зеленский вручает родным погибших воинов "Крест боевых заслуг". Фото: ОПУ

Это отличие Владимир Зеленский вручил еще трем воинам:

Старшему сержанту Валентину Колеснику. Тот с двумя собратьями принял бой против превосходящих сил врага в составе четырех единиц тяжелой бронетехники и пехоты. Валентин Колесник взял командование на себя и гранатой уничтожил танк Т-72, воины ликвидировали пехоту и БМП. Благодаря этому наступление удалось отразить.

Майору Александру Рясному, лично уничтожившему по меньшей мере 15 оккупантов. В 2023 году в июле штурмовая группа под его руководством смогла продвинуться почти на два километра вглубь на Запорожском направлении и взяла в плен одного из вражеских командиров и многочисленные склады с боекомплектами.

Вручение боевых знамен и почетных наименований

Также лидер страны вручил боевые флаги 43-й отдельной механизированной бригаде, 117-й отдельной механизированной бригаде, 47-й отдельной инженерной бригаде, 16-му отдельному полку поддержки и 25-му полку Нацгвардии и вручил отличие "За мужество4 и отдельной артиллерийской бригаде, 138-й радиотехнической Приднепровской бригаде, 126-й отдельной бригаде территориальной обороны и 6 пограничному Волынскому отряду.

Вручение боевого флага 117-й отдельной механизированной бригаде. Фото: ОПУ

45-я отдельная артиллерийская бригада получила почетное наименование "имени генерала Мирона Тарнавского", 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада — почетное наименование "Буковинская", 34-й полк Нацгвардии — почетное наименование "Херсон".

Владимир Зеленский вручил паспорта Украины трем иностранцам

Кроме того, президент вручил трем иностранцам паспорт гражданина Украины, вставших с 2022 года на защиту нашей страны — это воины из США, Грузии, а также военному медику из Новой Зеландии.

Напомним, Владимир Зеленский поздравил украинских военных с праздником и вспомнил о военных, которые ценой собственной жизни защитили Украину, а в Киеве почтили память павших воинов в День защитников и защитниц Украины.