Зеленський взяв участь в церемонії складання клятви ліцеїста

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський долучився до церемонії складання клятви ліцеїста та вручив державні нагороди з нагоди Дня захисників і захисниць України. Також він згадав про полеглих українських воїнів за незалежність держави.

Відео з трансляцією виступу президента опублікувала пресслужба Офісу Президента.

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"Сьогодні великий день — День захисника і захисниці України. Ваш день. День тих, завдяки якому настає завтра. Завдяки кому є Україна, а ми стоїмо тут на своїй землі у своїй столиці під своїми прапорами завдяки кому життя переможе. Завдяки вам, незламні та хоробрі люди великої відваги, які роблять велику справу — захищають Україну. І сьогодні це більше, ніж професія, більше, ніж покликання і гасла різних родів наших військових різних бригад і формувань для вас більше, ніж слова. Вами це доведено не раз. Доведено на полі бою, де ви завжди за Україну, за її волю. Завжди попереду і вірні завжди", — сказав президент.

Також Зеленський відзначив роботу всіх військових у складі ЗСУ та згадав про полеглих воїнів.

"Захищати Україну — два слова, що об’єднали мільйони людей. Від імені яких я хочу сказати вам дякую кожному і кожній. Пишаємось кожною і кожним. І це наша арта, наші боги війни, ті хто б’є влучно. Наші повітряні сили, які, захищаючи країну, завжди на висоті. Це наша ППО, що робить все, аби наше небо було чистим. Наші танкісти, які в латих рукавицях загартовують міць. Наша піхота, яка робить надважку роботу, вигризаючи кожен рубіж. Наші розвідники хто бачить все, знає все і зриває плани окупантів. Наші воєнно-морські сили, наші десантники, спецпризначенці, нацгвардія, прикордонники, СБУ, всі наші сили безпеки і оборони. І коли ми кажемо "захисники україни", відчуваємо гордість. Відчуваємо ваш захист, бачимо вашу відвагу. Вічна слава тим, хто боронить українську землю, небо, моря. Вічна пам’ять тим, хто захистив Україну ціною власного життя", — сказав Володимир Зеленський.

Згодом Володимир Зеленський вручив державні нагороди.

Нагадаємо, у Києві відбулася акція з нагоди Дня захисника і захисниць України — кияни вшанували пам'ять загиблих воїнів масштабною акцією мовчання. Тим часом сили оборони вітають українських військових.