Зеленский принял участие в церемонии принесения клятвы лицеиста

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский присоединился к церемонии принесения клятвы лицеиста и вручил государственные награды по случаю Дня защитников и защитниц Украины. Также он упомянул о павших украинских воинах за независимость государства.

Видео с трансляцией выступления президента опубликовала пресс-служба Офиса Президента.

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"Сегодня великий день — День защитника и защитницы Украины. Ваш день. День тех, благодаря которому наступает завтра. Благодаря кому есть Украина, а мы стоим здесь на своей земле в своей столице под своими флагами благодаря кому жизнь победит. Благодаря вам, несокрушимые и храбрые люди большой отваги, которые делают большое дело — защищают Украину. И сегодня это больше, чем профессия, больше, чем призвание и лозунги различных родов наших военных различных бригад и формирований для вас больше, чем слова. Вами это доказано не раз. Доказано на поле боя, где вы всегда за Украину, за ее свободу. Всегда впереди и верные всегда", – сказал президент.

Также Зеленский отметил работу всех военных в составе ВСУ и упомянул о павших воинах.

"Защищать Украину — два слова, объединившие миллионы людей. От имени которых я хочу сказать вам спасибо каждому и каждой. Гордимся каждой и каждым. И это наша арта, наши боги войны, те кто бьет метко. Наши воздушные силы, которые, защищая страну, всегда на высоте. Это наша ПВО, которая делает все, чтобы наше небо было чистым. Наши танкисты, которые в латных перчатках закаляют мощь. Наша пехота, которая делает сверхтяжелую работу, выгрызая каждый рубеж. Наши разведчики кто видит все, знает все и срывает планы оккупантов. Наши военно-морские силы, наши десантники, спецназовцы, нацгвардия, пограничники, СБУ, все наши силы безопасности и обороны. И когда мы говорим "защитники Украины", чувствуем гордость. Чувствуем вашу защиту, видим вашу отвагу. Вечная слава тем, кто защищает украинскую землю, небо, моря. Вечная память тем, кто защитил Украину ценой собственной жизни", — сказал Владимир Зеленский.

Затем Владимир Зеленский вручил государственные награды.

Напомним, в Киеве состоялась акция по случаю Дня защитника и защитниц Украины — киевляне почтили память погибших воинов масштабной акцией молчания. Тем временем силы обороны поздравляют украинских военных.