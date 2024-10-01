Зеленский провел совещание с начальником ГУР Будановым

Министр обороны Рустем Умеров, президент Владимир Зеленский и глава ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с начальником Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым. Глава государства заслушал доклад.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram во вторник, 1 октября.

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Совещание Зеленского с Будановым

"Все, что видит военная разведка относительно намерений российских войск до конца текущего года, и наш ответ на них", — подчеркнул Зеленский после встречи с главой ГУР.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 1 октября Зеленский заслушал доклад военного руководства страны. Его проинформировали, в частности, о ситуации на фронте.

Также Зеленский отметил украинских защитников государственными наградами и вручил боевые флаги бригадам. Торжества состоялись по случаю Дня защитников и защитниц Украины.