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ГУР провело масштабную кибератаку на российский финансовый сектор

2 октября 2024 18:02
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В России произошли масштабные сбои в системе скорых платежей — ГУР МО провело кибератаку
Хакер совершает кибератаку. Иллюстративное фото: Рexels
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Киберкорпус Главного управления разведки Министерства обороны Украины провел успешную кибератаку, направленную на российский финансовый сектор. Под ударом, в частности, оказались Альфа-банк, банк "Открытие" и телекоммуникационный оператор "Ростелеком".

Об этом сообщили источники в разведке в среду, 2 октября.

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По информации источника в разведке, атака привела к серьезным сбоям в системе скорых платежей, что существенно повлияло на финансовые операции в России. В результате мобильные приложения банков и онлайн-банкинг стали недоступными, а внутренние сервисы финансовых учреждений прекратили свою работу.

Сбои в работе российских учреждений
График сбоев в работе русских учреждений. Фото: росСМИ
Сбои в работе российских учреждений
График сбоев в работе русских учреждений. Фото: росСМИ

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с начальником Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым. Глава государства заслушал доклад.

Ранее мы писали, что Главное управление разведки на протяжении четырех дней атаковало более 800 российских серверов. Хакеры разведки уничтожили данные без возможности восстановления.

россия кибератака Украина война в Украине ГУР

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