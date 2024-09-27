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Гарріс заявила, що наступною ціллю Путіна може стати Польща

27 вересня 2024 07:00
Чекарьова Марія - редактор
Камала Гарріс вважає, що після України Путін може піти війною на Польщу та країни Балтії
Зустріч Президента України Володимира Зеленського і віцепрезидентки США Камали Гарріс. Фото: The NYT
Чекарьова Марія - редактор

Для завершення війни Путіну достатньо вивести війська з України, натомість він не має наміру цього робити. Якщо дозволити російському диктатору безкарно захоплювати українські території, у подальшому він може націлитися на Польщу, країни Балтії та інших союзників НАТО.

Про це в четвер, 26 вересня, під час зустрічі  із Президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні заявила віцепрезидентка США Камала Гарріс.

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Камала Гарріс зазначила, що Володимир Путін замість того, щоб завершити війну, наказавши своїм військам покинути суверенну територію України, продовжує бити по цивільних об'єктах і тероризувати український народ.

"Історія показала: якщо ми дозволимо таким як Путін безкарно захоплювати чужі території, вони продовжуватимуть. Путін може націлюватися на Польщу, країни Балтії та інших союзників НАТО. Інші потенційні агресори по всьому світу дуже уважно спостерігають за тим, що відбувається в Україні. Якщо Путіну дозволять перемогти, вони будуть натхнені", — підсумувала віцепрезидентка США. 

Нагадаємо, 22 вересня Президент України Володимир Зеленський разом зі свою дружиною Оленою Зеленською прибув до США. За його словами, метою цього візиту є зміцнення України та захист всіх громадян.

Також ми повідомляли, що під час зустрічі з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс Володимир Зеленський пояснив, чому для України важлива підтримка США. На його думку, без допомоги американських партнерів неможливі ні перемога України, ні справедливий мир.

Володимир Зеленський США володимир путін Камала Харріс війна в Україні Вашингтон (WTA)

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