Камала Харрис считает, что после Украины Путин может пойти войной на Польшу и страны Балтии

Харрис заявила, что следующей целью Путина может стать Польша
Для завершения войны Путину достаточно вывести войска из Украины, но он не намерен этого делать. Если разрешить российскому диктатору безнаказанно захватывать украинские территории, то в дальнейшем он может нацелиться на Польшу, страны Балтии и других союзников НАТО.
Об этом в четверг, 26 сентября, во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне заявила вице-президент США Камала Харрис.
Что говорит вице-президент США о распространении российской агрессии на другие территории
Камала Харрис отметила, что Владимир Путин вместо того, чтобы завершить войну, приказав своим войскам покинуть суверенную территорию Украины, продолжает бить по гражданским обьектам и терроризировать украинский народ.
"История показала: если мы позволим таким как Путин безнаказанно захватывать чужие территории, они будут продолжать. Путин может нацелиться на Польшу, страны Балтии и других союзников НАТО. Другие потенциальные агрессоры по всему миру очень внимательно наблюдают за происходящим в Украине. Если Путину позволят победить, они будут вдохновлены", — подытожила вице-президент США.
Напомним, 22 сентября Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей супругой Еленой Зеленской прибыл в США. По его словам, целью этого визита является укрепление Украины и защита всех граждан.
Также мы сообщали, что во время встречи с вице-президентом США Камалой Харрис Владимир Зеленский объяснил, почему для Украины важна поддержка США. По его мнению, без помощи американских партнеров невозможны ни победа Украины, ни справедливый мир.
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