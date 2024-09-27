Камала Харрис считает, что после Украины Путин может пойти войной на Польшу и страны Балтии

Встреча Президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Камалы Харрис. Фото: The NYT

Для завершения войны Путину достаточно вывести войска из Украины, но он не намерен этого делать. Если разрешить российскому диктатору безнаказанно захватывать украинские территории, то в дальнейшем он может нацелиться на Польшу, страны Балтии и других союзников НАТО.

Об этом в четверг, 26 сентября, во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне заявила вице-президент США Камала Харрис.

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Камала Харрис отметила, что Владимир Путин вместо того, чтобы завершить войну, приказав своим войскам покинуть суверенную территорию Украины, продолжает бить по гражданским обьектам и терроризировать украинский народ.

"История показала: если мы позволим таким как Путин безнаказанно захватывать чужие территории, они будут продолжать. Путин может нацелиться на Польшу, страны Балтии и других союзников НАТО. Другие потенциальные агрессоры по всему миру очень внимательно наблюдают за происходящим в Украине. Если Путину позволят победить, они будут вдохновлены", — подытожила вице-президент США.

Напомним, 22 сентября Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей супругой Еленой Зеленской прибыл в США. По его словам, целью этого визита является укрепление Украины и защита всех граждан.

Также мы сообщали, что во время встречи с вице-президентом США Камалой Харрис Владимир Зеленский объяснил, почему для Украины важна поддержка США. По его мнению, без помощи американских партнеров невозможны ни победа Украины, ни справедливый мир.