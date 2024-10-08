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Камала Харрис сделала заявление о встрече с Путиным для перемирия в Украине

8 октября 2024 08:12
Анастасия Постоенко - Редактор
Камала Харрис ответила, встретится ли с Путиным
Вице-президент США Камала Харрис. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
Анастасия Постоенко - Редактор

Вице-президент и кандидат на пост президента США Камала Харрис сделала заявление относительно встреч с Владимиром Путиным. Также она высказалась о планах поддержки Украины.

Об этом сообщает CNN.

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Камала Харрис заявила, что не будет вмешиваться в политику Украины по окончанию войны. Чиновница "не будет встречаться на двусторонней основе с президентом России Владимиром Путиным для переговоров по прекращению войны в Украине".

"Украина должна сказать о будущем Украины", — сказала она.

Также Камала Харрис добавила, что война в Украине не сможет успешно закончиться без участия Украины в этом процессе и соответствующего устава ООН, который четко обозначит, как должна закончиться война.

Что Камала Харрис думает о вступлении Украины в НАТО

Вице-президент не ответила на вопросы журналистов относительно ее намерений поддерживать расширение НАТО и принятие Украины в Альянс.

"Это все вопросы, которыми мы будем заниматься, если и когда это дойдет до того момента. Сейчас мы поддерживаем способность Украины защищаться от неспровоцированной агрессии России", – коротко ответила Камала Харрис.

Камала Харрис не поддерживает политику Трампа

Также Камала Харрис добавила, что если бы Трамп стал президентом США, то "Путин сидел бы сейчас в Киеве".

"Он говорит, что он может закончить это в первый день. Вы знаете, что это? Речь идет о капитуляции", — сказала Харрис.

Также чиновница высказалась о своих намерениях поддерживать Украину.

"Как я четко дала понять во время наших шести предыдущих встреч и во время жестокой агрессии и войны Путина против Украины, я непоколебимо поддерживаю народ Украины. Я гордилась тем, что стояла на стороне Украины — я буду и дальше поддерживать Украину, и я буду работать, чтобы обеспечить победу Украины в этой войне, чтобы она была безопасной, защищенной и процветающей", — сказала Харрис.

Напомним, что недавно Владимир Зеленский назвал еще одну главную цель плана победы Украины. Также в СМИ появились сообщения, что Украина якобы вместе со своими союзниками обсуждает возможный компромисс, где Киев получит место в НАТО, если откажется от оккупированных Россией территорий. В Офисе Президента Украины отреагировали на такие заявления. Добавим, что Камала Харрис в конце сентября сделала предупреждение странам Европы, если там не будут прилагать достаточные усилия для помощи Украине.

 

владимир путин НАТО переговоры Украина Камала Харрис війна

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