Замах на Дональда Трампа — секретна служба США визнала помилки в роботі

Момент першого замаху на Дональда Трампа. Фото: NYT

В США після розслідування Секретної служби США виявили низку помилок в комунікації та спостереженні під час захисту експрезидента Дональда Трампа від замаху на вбивство. Співробітників агентства притягнуть до відповідальності.

Про це повідомило агентство Reuters у суботу, 21 вересня.

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"Було самовдоволення з боку "деяких агентів", що призвело до порушення протоколів безпеки", — сказав журналістам у п’ятницю виконувач обов’язків директора секретної служби Рональд Роу.

Він додав, що співробітники будуть притягнуті до відповідальності згідно з дисциплінарним процесом.

Внутрішнє розслідування Секретної служби виявило прогалини в комунікації між державними та місцевими правоохоронними органами.

Замах на вбивство Трампа під час мітингу 13 липня викликала хвилю критики серед громадян США, які висловили своє невдоволення роботою Секретної служби. Зокрема, громадяни обурились, як підозрюваний зміг отримати доступ до сусіднього даху з прямою видимістю до місця, де виступав Дональд Трамп.

Втім, Секретна служба краще відреагувала на другу спробу замаху на Трампа у гольф-клубі в Флориді. Один з агентів помітив дуло рушниці, яка стирчала з кущів. Тоді агент вистрілив у підозрюваного.

Нагадаємо, Дональд Трамп прокоментував другу спробу замаху на його життя, він похвалив роботу Секретної служби США. Президент США Джо Байден відреагував на інцидент у гольф-клубі т заявив про необхідність посилення Секретної служби США. Він підкреслив важливість реагування Конгресу на потреби агентства.