Покушение на Дональда Трампа – секретная служба США признала ошибки в работе

Момент первого покушения на Дональда Трампа. Фото: NYT

В США после расследования Секретной службы США обнаружили ряд ошибок в коммуникации и наблюдении при защите экспрезидента Дональда Трампа от покушения на убийство. Сотрудников агентства будут привлечены к ответственности.

Об этом сообщило агентство Reuters в субботу, 21 сентября.

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Агенты действовали непрофессионально

"Было самодовольство со стороны "некоторых агентов", что привело к нарушению протоколов безопасности", — сказал журналистам в пятницу исполняющий обязанности директора секретной службы Рональд Роу.

Он добавил, что сотрудники будут привлечены к ответственности согласно дисциплинарному процессу.

Внутреннее расследование Секретной службы выявило пробелы в коммуникации между государственными и местными правоохранительными органами.

Покушение на убийство Трампа во время митинга 13 июля вызвало волну критики среди граждан США, выразивших свое недовольство работой Секретной службы. В частности, граждане возмутились, как подозреваемый смог получить доступ к соседней крыше с прямой видимостью к месту, где выступал Дональд Трамп.

Впрочем, Секретная служба лучше отреагировала на вторую попытку покушения на Трамп в гольф-клубе во Флориде. Один из агентов заметил дуло ружья, торчавшего из кустов. Тогда агент выстрелил в подозреваемого.

Напомним, Дональд Трамп прокомментировал вторую попытку покушения на его жизнь, похвалил работу Секретной службы США. Президент США Джо Байден отреагировал на инцидент в гольф-клубе и заявил о необходимости усиления Секретной службы США. Он подчеркнул важность реагирования Конгресса на нужды агентства.