Покушение на Дональда Трампа – секретная служба США признала ошибки в работе

Секретная служба США признала свои пробелы в работе по защите Трампа
В США после расследования Секретной службы США обнаружили ряд ошибок в коммуникации и наблюдении при защите экспрезидента Дональда Трампа от покушения на убийство. Сотрудников агентства будут привлечены к ответственности.
Об этом сообщило агентство Reuters в субботу, 21 сентября.
Агенты действовали непрофессионально
"Было самодовольство со стороны "некоторых агентов", что привело к нарушению протоколов безопасности", — сказал журналистам в пятницу исполняющий обязанности директора секретной службы Рональд Роу.
Он добавил, что сотрудники будут привлечены к ответственности согласно дисциплинарному процессу.
Внутреннее расследование Секретной службы выявило пробелы в коммуникации между государственными и местными правоохранительными органами.
Покушение на убийство Трампа во время митинга 13 июля вызвало волну критики среди граждан США, выразивших свое недовольство работой Секретной службы. В частности, граждане возмутились, как подозреваемый смог получить доступ к соседней крыше с прямой видимостью к месту, где выступал Дональд Трамп.
Впрочем, Секретная служба лучше отреагировала на вторую попытку покушения на Трамп в гольф-клубе во Флориде. Один из агентов заметил дуло ружья, торчавшего из кустов. Тогда агент выстрелил в подозреваемого.
Напомним, Дональд Трамп прокомментировал вторую попытку покушения на его жизнь, похвалил работу Секретной службы США. Президент США Джо Байден отреагировал на инцидент в гольф-клубе и заявил о необходимости усиления Секретной службы США. Он подчеркнул важность реагирования Конгресса на нужды агентства.
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