Трамп отримав попередження про загрози від Ірану

Кандидат у президенти США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Представники розвідки повідомили кандидата в президенти Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про реальні загрози його життю. Вони надходили з боку Ірану.

Про це повідомляє Axios у середу, 25 вересня.

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Директор з комунікацій кампанії республіканця Стівен Чунг зазначив, що співробітники Управління директора національної розвідки (ODNI) поінформували Трампа про "реальні та конкретні загрози з боку Ірану з метою вбити його, дестабілізувати ситуацію та посіяти хаос" у США.

"Співробітники розвідки встановили, що ці постійні та скоординовані атаки посилилися за останні кілька місяців, і співробітники правоохоронних органів усіх відомств працюють над тим, щоб забезпечити захист президента Трампа та відсутність втручання у вибори", — сказав він.

Представник ODNI підтвердив проведення брифінгу в електронному листі, але відмовився розголошувати будь-які деталі.

Нагадаємо, у США після розслідування роботи Секретної служби США виявили низку помилок в комунікації та спостереженні під час захисту експрезидента Дональда Трампа від замаху на вбивство. Співробітників агентства притягнуть до відповідальності.

Також Трамп повідомив, що не буде балотуватися на виборах у 2028 році. За його словами, це буде у випадку, якщо він програє цієї осені.