Трамп получил предупреждение об угрозах от Ирана

Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Представители разведки сообщили кандидату в президенты Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу о реальных угрозах его жизни. Они поступали со стороны Ирана.

Об этом сообщает Axios в среду, 25 сентября.

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Директор по коммуникациям кампании республиканца Стивен Чунг отметил, что сотрудники Управления директора национальной разведки (ODNI) проинформировали Трампа о "реальных и конкретных угрозах со стороны Ирана с целью убить его, дестабилизировать ситуацию и посеять хаос" в США.

"Сотрудники разведки установили, что эти постоянные и скоординированные атаки усилились за последние несколько месяцев, и сотрудники правоохранительных органов всех ведомств работают над тем, чтобы обеспечить защиту президента Трампа и отсутствие вмешательства в выборы", — сказал он.

Представитель ODNI подтвердил проведение брифинга в электронном письме, но отказался разглашать какие-либо детали.

Напомним, в США после расследования работы Секретной службы США обнаружили ряд ошибок в коммуникации и наблюдении при защите экс-президента Дональда Трампа от покушения на убийство. Сотрудников агентства привлекут к ответственности.

Также Трамп сообщил, что не будет баллотироваться на выборах в 2028 году. По его словам, это будет в случае, если он проиграет этой осенью.