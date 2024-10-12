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Трамп панически боится мести от Ирана и требует предоставить ему военный самолет

12 октября 2024 14:17
Анастасия Постоенко - Редактор
Дональд Трамп просит предоставить ему военный самолет для передвижения
Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brendan McDermid
Анастасия Постоенко - Редактор

Кандидат в президенты США Дональд Трамп потребовал усилить меры безопасности для него. Он хочет передвигаться исключительно на военном самолете, просит ограничить любые полеты над его резиденцией и митингами и не только. Просьба Трампа прецедентная в истории президентства США — раньше такого уровня защиты никто не просил.

Об этом сообщаетCBS News.

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Штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа обратился с требованием предоставить по перевозке политика военный самолет, а также ограничить полеты над его резиденцией и на митингах. Кроме того, он хочет, чтобы в семи ключевых штатах размещали пуленепробиваемое стекло на местах его выступлений, а для передвижения политика требуют предоставить военный транспорт.

Американские СМИ заявляют, что подобные запросы озвучены впервые. Ранее ни один из кандидатов в президенты не требовал подобного и тем более не транспортировался на военных самолетах перед выборами.

Штаб Трампа объяснил такие требования заявлением правительства о намерениях Ирана убить политика. Советники Трампа опасаются, что Иран может атаковать его дронами или ракетой.

Как защищают Дональда Трампа и Камалу Харрис

Между тем, в Секретной службе заявили, что Дональд Трамп уже под самым высоким возможным уровнем защиты. Однако над резиденцией политика уже ввела временные ограничения полетов, а также во время его путешествий.

"Помощь от Министерства обороны регулярно предоставляется для защиты бывшего президента, включая подразделения обезвреживания взрывоопасных предметов, кинологические подразделения и воздушный транспорт", — сказали в ведомстве.

А еще Трампа защищают самым высоким уровнем технических средств безопасности. Речь идет о беспилотниках, системах РЭБ, баллистической защите и других передовых технологиях.

Однако высокопоставленные чиновники в США не считают, что штаб Трампа получит военный самолет для его передвижения. Другие запросы кандидата в президенты сейчас на рассмотрении, поскольку существуют ограничения относительно того, где именно Секретная служба может размещать пуленепробиваемое стекло одновременно.

Интересно, что оппонентка Трампа, Камала Харрис, получает только защиту от Корпуса морской пехоты США как вице-президента и передвигается на военном самолете Air Force Two.

Отметим, что администрация Байдена предупредила правительство Ирана о том, что любая попытка покушения на Трампа будет считаться актом войны.

Напомним, недавно Дональд Трамп впервые после покушения на него выступил за пуленепробиваемым стеклом в Пенсильвании. Такие средства защиты он использовал после покушения на него.

Добавим, что он также заявил, что Израилю нужно дать мощный ответ Ирану после массированной ракетной атаки и предложил атаковать ядерные объекты там.

В конце сентября Дональд Трамп получил предупреждение от представителей американской разведки о намерениях Ирана убить его.

США Иран Дональд Трамп Камала Харрис Секретная служба США

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