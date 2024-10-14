Вооруженного мужчину задержали возле митинга Дональда Трампа в Калифорнии

Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Go Nakamura

Возле места проведения митинга кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в Коачелле правоохранители задержали мужчину с оружием. Однако этот инцидент не повлиял на безопасность политика.

Об этом сообщает AP News в понедельник, 14 октября.

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Вооруженный мужчина возле митинга Трампа

На контрольно-пропускном пункте возле митинга Дональда Трампа в пустыне Южной Калифорнии арестовали мужчину из штата Невада, в машине которого нашли дробовик, пистолет, боеприпасы и несколько фальшивых паспортов. В тот же день его отпустили под залог в размере 5 000 долларов.

Шериф округа Риверсайд Чад Бьянко рассказал, что речь идет о 49-летнем жителе Лас-Вегаса, который управлял незарегистрированным черным внедорожником с самодельными номерными знаками. Водитель заявил, что он журналист, однако не было понятно, правда ли это.

Мужчина был арестован по подозрению во владении заряженным огнестрельным оружием и хранении магазина большой емкости.

"Этот инцидент не повлиял на безопасность Трампа или участников мероприятия", — говорится в заявлении правоохранителей.

Напомним, Трамп призывает усилить его безопасность, в том числе настаивая на использовании военного самолета для перемещений. Он просит установить запрет на полеты над его резиденцией, митингами и прочими событиями.

Также за последний месяц поддержка Камалы Харрис среди избирателей значительно возросла. На сегодня ее рейтинг на общенациональном уровне составляет 49%, тогда как у Дональда Трампа — 46%.