Трамп зробив прогноз про початок Третьої світової війни

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вкотре заявив, що тільки він може закінчити війну в Україні та на Близькому Сході. В іншому випадку за кілька місяців розпочнеться Третя світова війна.

Про це Дональд Трамп заявив під час мітингу у Каліфорнії, пише WCBM Talkradio.

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Кандидат у президенти США Дональд Трамп під час візиту до Каліфорнії заявив, що незабаром може розпочатися Третя світова війна, та назвав строки — три-чотири місяці.

Також Трамп сказав, що 86% американців вважають, що США йдуть неправильним шляхом.

"Хіба це вам ні про що не говорить? Це говорить, що у нас є проблема. Я насправді хвилююся за наступні три місяці, справді хвилююся. Я хвилююся за наступні три з половиною-чотири місяці. Через це ми опинимося у світовій війні з тими людьми, які у нас є", — сказав політик.

На думку Трампа, саме він у разі своєї перемоги на президентських виборах зможе врегулювати війну в Україні та "зупинити хаос" на Близькому Сході.

Нагадаємо, це не перший випадок, коли Дональд Трамп лякає початком Третьої світової війни. Так, кандидат у президенти США після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку заявив, що у разі його поразки на виборах війна Росії проти нашої держави переросте у Третю світову війну.

Раніше Новини.LIVE писали, що Дональд Трамп вперше після замаху на нього виступив за куленепробивним склом у Пенсильванії. Такі засоби захисту він використав після замаху на нього.