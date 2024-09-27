Трамп лякає початком Третьої світової війни у разі перемоги Камали Гарріс

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Кандидат у президенти Сполучених Штатів від Республіканської партії Дональд Трамп після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку заявив, що у разі його поразки на виборах війна Росії проти нашої держави переросте у Третю світову війну. Він висловив переконання, що його суперниця, демократка Камала Харріс, не зможе досягти миру.

Відповідний допис Трамп зробив у своїй соціальній мережі Truth Social у п'ятницю, 27 вересня.

Читайте також:

Пост Дональда Трампа у Truth Social. Фото: скриншот

Чудова зустріч з Зеленським

Трамп повідомив, що провів "чудову зустріч" із Зеленським. Він додав, що якщо його оберуть президентом, війна між Росією та Україною "закінчиться швидко".

"Якщо ні, то ця війна ніколи не закінчиться і перейде в фазу Третьої світової війни. Гарріс ніколи не зможе закінчити війну. Нічого не зміниться, окрім того, що смертей і руйнувань стане тільки більше!" — написав Дональд Трамп.

Також Трамп після зустрічі з Зеленським заявив, що виступає за "справедливий" мир для України, але утримався від конкретики щодо того, яку угоду про завершення війни між Росією та Україною вважав би справедливою.

Нагадаємо, у Нью-Йорку Володимир Зеленський провів зустріч з учасником передвиборчих перегонів у Сполучених Штатах Дональдом Трампом. Сторони погодилися, що завершення війни Росії проти України потребує справедливої угоди.

Ми також повідомляли, що Володимир Зеленський запросив кандидата у президенти Сполучених Штатів Дональда Трампа відвідати Україну. Той відповів, що "обов'язково приїде", проте не уточнив коли.