Трамп пугает началом Третьей мировой войны в случае победы Камалы Харрис

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что в случае поражения на выборах война России против нашего государства перерастет в Третью мировую войну. Он выразил убеждение, что его соперница, демократ Камала Харрис не сможет достичь мира.

Соответствующее сообщение Трамп совершил в своей социальной сети Truth Social в пятницу, 27 сентября.

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Пост Дональда Трампа в Truth Social. Фото: скриншот

Прекрасная встреча с Зеленским

Трамп сообщил, что провел "прекрасную встречу" с Зеленским. Он добавил, что если его изберут президентом, война между Россией и Украиной "окончится быстро".

"Если нет, то эта война никогда не закончится и перейдет в фазу Третьей мировой войны. Харрис никогда не сможет закончить войну. Ничего не изменится, кроме того, что смертей и разрушений станет только больше!", — написал Дональд Трамп.

Также Трамп после встречи с Зеленским заявил, что выступает за "справедливый" мир для Украины, но воздержался от конкретики о том, какое соглашение о завершении войны между Россией и Украиной считало бы справедливым.

Напомним, в Нью-Йорке Владимир Зеленский провел встречу с участником предвыборной гонки в Соединенных Штатах Дональдом Трампом. Стороны согласились, что завершение войны России против Украины требует справедливого соглашения.

Мы также сообщали, что Владимир Зеленский пригласил кандидата в президенты США Дональда Трампа посетить Украину. Тот ответил, что "обязательно приедет", но не уточнил когда.