Трамп сделал прогноз о начале Третьей мировой войны

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в очередной раз заявил, что только он может закончить войну в Украине и на Ближнем Востоке. В противном случае через несколько месяцев начнется Третья мировая война.

Об этом Дональд Трамп заявил во время митинга в Калифорнии, пишет WCBM Talkradio.

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время визита в Калифорнию заявил, что вскоре может начаться Третья мировая война, и назвал сроки — три-четыре месяца.

Также Трамп сказал, что 86% американцев считают, что США идут по неправильному пути.

"Разве это вам ни о чем не говорит? Это говорит, что у нас есть проблема. Я на самом деле волнуюсь за следующие три месяца, действительно волнуюсь. Я волнуюсь за следующие три с половиной-четыре месяца. Из-за этого мы окажемся в мировой войне с теми людьми, которые у нас есть", — сказал политик.

По мнению Трампа, именно он в случае своей победы на президентских выборах сможет урегулировать войну в Украине и "остановить хаос" на Ближнем Востоке.

Напомним, это не первый случай, когда Дональд Трамп пугает началом Третьей мировой войны. Так, кандидат в президенты США после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что, в случае его поражения на выборах, война России против нашего государства перерастет в Третью мировую войну.

Ранее Новини.LIVE писали, что Дональд Трамп впервые после покушения на него выступил за пуленепробиваемым стеклом в Пенсильвании. Такие средства защиты он использовал после покушения на него.