Президентські вибори в США — політолог зробив прогноз щодо програшу Трампа

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Якщо кандидат у президенти США Дональд Трамп програє вибори, то його виборці такі результати не сприймуть. Про це свідчать соцопитування.

Про це заявив політолог та експерт-міжнародник Максим Несвітайлов в ефірі Політклубу "Пенсільванія авеню" у неділю, 20 жовтня.

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За словами політолога Максима Несвітайлова, він очікує, що в разі, якщо Дональд Трамп програє президентські вибори, то він результати виборів не сприйме. Також не готові до програшного сценарію і прихильники Трампа.

"Багато бачив опитувань — на вулиці, серед прихильників Дональда Трампа. І вони говорили: "Не може бути, щоб Камала Гарріс виграла. Якщо скажуть, що вона виграла, значить, у Трампа знову вкрали перемогу, і цього разу ми точно її не віддамо", — сказав політолог.

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп зробив чергову заяву про війну в Україні — заявив, що не стоїть на чиємусь боці, а хоче тільки "припинити кровопролиття".

Також Новини.LIVE писали, що зустріч Дональда Трампа з виборцями у задушливій будівлі муніципалітету поблизу Філадельфії була перервана. Відомо, що декілька присутніх почали непритомніти.