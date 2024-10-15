Дональд Трамп зробив чергову заяву щодо України

Трамп зробив чергову дивну заяву щодо України — що сказав цього разу
Кандидат у президенти Сполучених Штатів Дональд Трамп зробив чергову заяву про війну в Україні. Він заявив, що не стоїть на чиємусь боці, а хоче лише припинити кровопролиття.
Про це повідомило видання Polska Agencja Prasowa у вівторок, 15 жовтня.
Нова заява Трампа
"Я не на чиємусь боці, я просто хочу припинити вбивства", — заявив Трамп.
Під час зустрічі з виборцями в Оуксі, Пенсильванія, Дональда Трампа запитали про те, яким чином він має намір завершити війну в Україні. Під час відповіді колишній президент США знову нагадав про свої добрі стосунки з Путіним.
"Я дуже добре ладнав з Путіним. Я розумію, що відбувається. Україна була зіницею його ока", — заявив Трамп.
Згодом Трамп згадав, що під час одного з інтерв'ю журналіст CNN запитав його, на чиєму боці війни він перебуває.
"Це не питання сторін. Я хочу, щоб люди перестали вмирати. На цьому все", — відповів Трамп.
Раніше ми повідомляли, що зустріч кандидата в президенти Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з виборцями у задушливій будівлі муніципалітету поблизу Філадельфії була перервана. Відомо, що декілька присутніх почали непритомніти.
Нагадаємо, Трамп запропонував розгорнути військових під час виборів, вказавши, що це необхідно для запобігання заворушень.
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