У Пенсильванії Трамп перервав зустріч із виборцями через непритомніючих присутніх

Кандидат у президенти США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/David Muse

Зустріч кандидата в президенти Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з виборцями у задушливій будівлі муніципалітету поблизу Філадельфії була перервана. Відомо, що декілька присутніх почали непритомніти.

Про це повідомляє Bloomberg у вівторок, 15 жовтня.

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Зустріч Трампа з виборцями

Приблизно через 40 хвилин після початку зустрічі Трамп перервав розмову з губернатором Південної Дакоти Крісті Ноем, щоб викликати лікаря.

"Це трохи складне питання", — сказав Трамп, спостерігаючи за розвитком подій у виставковому центрі Greater Philadelphia Expo Center.

Після того, як одного з виборців вивели, він відновив свою промову. Однак згодом знепритомніла ще одна людина.

"Особисто мені це подобається. Ми втрачаємо вагу, знаєте, зараз ви втрачаєте вагу. Ми могли б зробити це, скинути чотири чи п'ять фунтів", — говорив Трамп.

Після того, як другий гість покинув захід, Трамп вирішив не продовжувати сесію питань і відповідей і замість цього запропонував грати музику для присутніх.

Нагадаємо, Трамп запропонував розгорнути військових під час виборів, вказавши, що це необхідно для запобігання заворушень.

Раніше біля місця мітингу Трампа в Коачеллі правоохоронці затримали чоловіка зі зброєю, але інцидент не зашкодив безпеці політика.