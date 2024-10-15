В Пенсильвании Трамп прервал встречу с избирателями из-за падающих в обморок присутствующих

Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/David Muse

Встреча кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с избирателями в удушающем здании муниципалитета вблизи Филадельфии была прервана. Известно, что несколько присутствующих начали терять сознание.

Об этом сообщает Bloomberg во вторник, 15 октября.

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Встреча Трампа с избирателями

Приблизительно через 40 минут после начала встречи Трамп прервал разговор с губернатором Южной Дакоты Кристи Ноем, чтобы вызвать врача.

"Это немного сложный вопрос", — сказал Трамп, наблюдая за развитием событий в выставочном центре Greater Philadelphia Expo Center.

После того как одного из избирателей вывели, он возобновил свою речь. Однако впоследствии потерял сознание еще один человек.

"Лично мне это нравится. Мы теряем вес, знаете, сейчас вы теряете вес. Мы могли бы сделать это, сбросить четыре или пять фунтов", — говорил Трамп.

После того как второй гость покинул мероприятие, Трамп решил не продолжать сессию вопросов и ответов и вместо этого предложил играть музыку для собравшихся.

Напомним, Трамп предложил развернуть военных во время выборов, указав, что это необходимо для предотвращения беспорядков.

Ранее у места митинга Трампа в Коачелле правоохранители задержали мужчину с оружием, но инцидент не навредил безопасности политика.