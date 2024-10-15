Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Трамп сделал очередное странное заявление по Украине — что сказал в этот раз arrow

Трамп сделал очередное странное заявление по Украине — что сказал в этот раз

15 октября 2024 18:40
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Дональд Трамп сделал очередное заявление по Украине
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Дональда Трамп сделал очередное заявление о войне в Украине. Он заявил, что не стоит на чьей-то стороне, а хочет только прекратить кровопролитие.

Об этом сообщило издание Polska Agencja Prasowa во вторник, 15 октября.

Читайте также:

Новое заявление Трампа

"Я не на чьей-то стороне, я просто хочу прекратить убийства", — заявил Трамп.

Во время встречи с избирателями в Оуксе, Пенсильвании, Дональде Трампе спросили о том, каким образом он намерен завершить войну в Украине. В ответе бывший президент США снова напомнил о своих хороших отношениях с Путиным.

"Я очень хорошо ладил с Путиным. Я понимаю, что происходит. Украина была зрачком его глаза", — заявил Трамп.

Затем Трамп вспомнил, что во время одного из интервью журналист CNN спросил его, на чьей стороне войны он находится.

"Это не вопрос сторон. Я хочу, чтобы люди перестали умирать. На этом все", — ответил Трамп.

Ранее мы сообщали, что встреча кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с избирателями в удушающем здании муниципалитета вблизи Филадельфии была прервана. Известно, что несколько присутствующих начали терять сознание.

Напомним, Трамп предложил развернуть военных во время выборов, указав, что это необходимо для предотвращения беспорядков.

владимир путин Дональд Трамп Украина война в Украине Россия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:50 Садовый заявил, что львовский застройщик в суде оспаривает историко-архитектурный план города

Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

19:41 Apple анонсировала iPad Mini с чипом A17 Pro — что в нем нового

19:35 Бойцы 47-й бригады показали уникальные кадры подготовки новобранцев — видео

Text

19:25 Нардеп Мороз ответил, сколько процентов тепловой генерации есть в Украины

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

19:22 В Харьковской области усилили эвакуацию из двух громад

19:17 Леоненко дал смешное прозвище Мудрику — футболисту это не понравится

19:13 В Укрэнерго спрогнозировали, будут ли применять отключение света завтра

19:08 Новая почта представила почтоматы нового поколения — какие функции появятся

19:03 Зеленский анонсировал новые контракты в украинском производстве оружия — вечернее обращение

19:50 Садовый заявил, что львовский застройщик в суде оспаривает историко-архитектурный план города

Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

19:41 Apple анонсировала iPad Mini с чипом A17 Pro — что в нем нового

19:35 Бойцы 47-й бригады показали уникальные кадры подготовки новобранцев — видео

19:22 В Харьковской области усилили эвакуацию из двух громад

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

19:17 Леоненко дал смешное прозвище Мудрику — футболисту это не понравится

19:13 В Укрэнерго спрогнозировали, будут ли применять отключение света завтра

19:08 Новая почта представила почтоматы нового поколения — какие функции появятся

19:03 Зеленский анонсировал новые контракты в украинском производстве оружия — вечернее обращение

19:01 Сухопутные войска будут расследовать ситуацию в подразделении "Асгард"

Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

14 октября 2024
Эксклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — почему не признают отцовство погибшего военного

Новость с видео

12:36 В Украине создали первый фэнтези-мир — кто эти герои и в чем их сила

06:16 В Украине изменится цена газа — как посчитать, сколько вы заплатите в 2025 году

12 октября 2024

06:16 В Киеве изменились цены на аренду — как выросла стоимость жилья в октябре

11 октября 2024
Эксклюзив

22:22 Почему не обменивают защитников Мариуполя — разбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесситы о вступлении Украины в НАТО — какие ожидания

Text

19:25 Нардеп Мороз ответил, сколько процентов тепловой генерации есть в Украины

Text

18:10 Представитель ОП объяснил, какие требования к мобилизации в Украине предъявляют США

Text

17:50 Возможный звонок Байдена в Кремль и войска КНДР в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Нардеп Ионова назвала требования иностранных партнеров к Украине

Text

16:20 В Третьей штурмовой заявили о провале процесса мобилизации

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

Text

15:57 Заместитель командира 3-й ОШБр Кудряшов объяснил, что мотивировало бойцов после операции на Курщине

Text

15:06 В Нацполиции назвали количество случаев поджога авто ВСУ с начала полномасштабной войны

Text

13:00 Рейды ТЦК по всей стране и участие КНДР в войне — эфир День.LIVE

Text

11:42 Массовые минирования по Украине — в полиции сказали, кто к этому причастен

Text

10:36 Военный назвал самую большую опасность на фронте для операторов БпЛА

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

9 октября 2024

11:03 С доплатами и премиями — стало известно, сколько Садовый заработал за сентябрь

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник