Дональд Трамп сделал очередное заявление по Украине

Трамп сделал очередное странное заявление по Украине — что сказал в этот раз
Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Дональда Трамп сделал очередное заявление о войне в Украине. Он заявил, что не стоит на чьей-то стороне, а хочет только прекратить кровопролитие.
Об этом сообщило издание Polska Agencja Prasowa во вторник, 15 октября.
Новое заявление Трампа
"Я не на чьей-то стороне, я просто хочу прекратить убийства", — заявил Трамп.
Во время встречи с избирателями в Оуксе, Пенсильвании, Дональде Трампе спросили о том, каким образом он намерен завершить войну в Украине. В ответе бывший президент США снова напомнил о своих хороших отношениях с Путиным.
"Я очень хорошо ладил с Путиным. Я понимаю, что происходит. Украина была зрачком его глаза", — заявил Трамп.
Затем Трамп вспомнил, что во время одного из интервью журналист CNN спросил его, на чьей стороне войны он находится.
"Это не вопрос сторон. Я хочу, чтобы люди перестали умирать. На этом все", — ответил Трамп.
Ранее мы сообщали, что встреча кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с избирателями в удушающем здании муниципалитета вблизи Филадельфии была прервана. Известно, что несколько присутствующих начали терять сознание.
Напомним, Трамп предложил развернуть военных во время выборов, указав, что это необходимо для предотвращения беспорядков.
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