Дональд Трамп сделал очередное заявление по Украине

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Дональда Трамп сделал очередное заявление о войне в Украине. Он заявил, что не стоит на чьей-то стороне, а хочет только прекратить кровопролитие.

Об этом сообщило издание Polska Agencja Prasowa во вторник, 15 октября.

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"Я не на чьей-то стороне, я просто хочу прекратить убийства", — заявил Трамп.

Во время встречи с избирателями в Оуксе, Пенсильвании, Дональде Трампе спросили о том, каким образом он намерен завершить войну в Украине. В ответе бывший президент США снова напомнил о своих хороших отношениях с Путиным.

"Я очень хорошо ладил с Путиным. Я понимаю, что происходит. Украина была зрачком его глаза", — заявил Трамп.

Затем Трамп вспомнил, что во время одного из интервью журналист CNN спросил его, на чьей стороне войны он находится.

"Это не вопрос сторон. Я хочу, чтобы люди перестали умирать. На этом все", — ответил Трамп.

Ранее мы сообщали, что встреча кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с избирателями в удушающем здании муниципалитета вблизи Филадельфии была прервана. Известно, что несколько присутствующих начали терять сознание.

Напомним, Трамп предложил развернуть военных во время выборов, указав, что это необходимо для предотвращения беспорядков.