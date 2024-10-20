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Политолог спрогнозировал, что будет в случае проигрыша Трампа

20 октября 2024 21:43
Галина Шподарева - редактор
Президентские выборы в США — политолог сделал прогноз по проигрышу Трампа
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Галина Шподарева - редактор

Если кандидат в президенты США Дональд Трамп проиграет выборы, то его избиратели такие результаты не воспримут. Об этом свидетельствуют соцопросы.

Об этом заявил политолог и эксперт-международник Максим Несвитайлов в эфире Политклуба "Пенсильвания авеню" в воскресенье, 20 октября.

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По словам политолога Максима Несвитайлова, он ожидает, что в случае если Дональд Трамп проиграет президентские выборы, то он результатов выборов не воспримет. Также не готовы к проигрышному сценарию и поклонники Трампа.

"Многое видел опросов — на улице, среди поклонников Дональда Трампа. И они говорили: "Не может быть, чтобы Камала Гаррис выиграла. Если скажут, что она выиграла, значит, у Трампа снова украли победу, и на этот раз мы точно ее не отдадим", — сказал политолог.

Напомним, кандидат в президенты США Дональд Трамп сделал очередное заявление о войне в Украине - заявил, что не стоит на чьей-то стороне, а хочет только "прекратить кровопролитие".

Также Новини.LIVE писали, что встреча Дональда Трампа с избирателями в удушающем здании муниципалитета вблизи Филадельфии была прервана. Известно, что несколько присутствующих начали терять сознание.

Камала Харрис Дональд Трамп США Америка президент выборы

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