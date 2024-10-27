Выборы в США — Ермак ответил, боится ли Украина победы Трампа

Руководитель ОП Андрей Ермак. Фото: t.me/ermaka2022

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украина не боится победы кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на выборах. Он отметил, что Трамп говорит о необходимости справедливого мира.

Об этом Андрей Ермак сказал в интервью Corriere Della Sera в воскресенье, 27 октября.

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"Мы не боимся, после почти трех лет войны, как нам быть? Очевидно, для нас политика Соединенных Штатов имеет большое значение, они наш главный союзник. И мы хорошо знаем, что американское общество с нами", — подчеркнул Ермак.

Он напомнил, что недавние встречи президента Владимира Зеленского с Джо Байденом и Камалой Харрис "прошли в теплой атмосфере". Ермак говорит, что встреча Зеленского с Трампом также "прошла очень хорошо".

"Я присутствовал, не буду рассказывать подробностей, это было за закрытыми дверями, но могу сказать, что мы вернулись из Соединенных Штатов уверенные, что ни один из двух кандидатов не хочет позволить Путину выиграть эту войну и что военная поддержка будет продолжена", — отметил он.

Руководитель ОП подчеркнул, что Трамп также высказывает мнения о важности справедливого мира. Он отметил, что, несмотря на разницу между Республиканской и Демократической партиями, республиканцы хорошо осознают, что нападение на Украину осуществила Россия.

Напомним, 27 октября в США около 35 миллионов человек уже проголосовали досрочно за следующего президента.

Ранее Трамп впервые опередил Гаррис в предвыборном опросе, набрав на 10% больше.