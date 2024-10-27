Вибори в Україні — Єрмак повідомив, коли вони відбудуться

Вибори в Україні. Фото архівне: УНІАН

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак відповів, коли відбудуться вибори президента. За його словами, це буде одразу після закінчення війни.

Про це Андрій Єрмак сказав в інтерв'ю Corriere Della Sera у неділю, 27 жовтня.

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Єрмак заявив, що сьогодні всі ресурси повинні йти на війну.

"Вибори відбудуться одразу після закінчення війни. Зеленський дуже чітко говорить, що він захоче, щоб усі солдати мали змогу голосувати, а також біженці за кордоном. Але сьогодні ресурси мають йти на війну", — наголосив керівник ОП.

Нагадаємо, ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився щодо можливості свого балотування на посаду президента.

Раніше нардеп Юрій Камельчук заявив, що про президентські вибори в Україні 2025 року можна говорити лише за умови значного прориву Сил оборони або відступу російських окупантів.