Выборы в Украине — Ермак сообщил, когда они состоятся

Выборы в Украине. Фото архивное: УНИАН

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак ответил, когда состоятся выборы президента. По его словам, это будет сразу после окончания войны.

Об этом Андрей Ермак сказал в интервью Corriere Della Sera в воскресенье, 27 октября.

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Ермак заявил, что сегодня все ресурсы должны идти на войну.

"Выборы состоятся сразу после окончания войны. Зеленский очень четко говорит, что он захочет, чтобы все солдаты имели возможность голосовать, а также беженцы за границей. Но сегодня ресурсы должны идти на войну", — подчеркнул руководитель ОП.

Напомним, экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о возможности своего баллотирования на пост президента.

Ранее нардеп Юрий Камельчук заявил, что о президентских выборах в Украине 2025 года можно говорить только при значительном прорыве Сил обороны или отступлении российских оккупантов.