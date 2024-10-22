Ексглава МЗС Кулеба висловився про президентські амбіції

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: скриншот

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував, чи планує балотуватися в президенти. Він наголосив, що наразі його завдання як громадянина — знайти нішу, аби допомогти країні здобути перемогу у війні.

Про це Дмитро Кулеба сказав в інтерв'ю RAMINA у вівторок, 22 жовтня.

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Ексміністр прокоментував допис одного з Telegram-каналів, де автор писав, що хотів би, аби на вибори пішли Кулеба та посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

"Сьогодні головна задача – це збереження Української держави і українських життів. Сьогодні я не бачу в Україні внутрішньої політики, бо йде війна. Ну є якісь там пориви, хтось щось робить, хтось щось розказує. Є велике бажання спекулювати питанням внутрішньої політики, але зараз це просто не на часі", — наголосив він.

Кулеба зазначив, що підтримує дискусії, однак сьогодні проводити вибори президента неможливо.

Дипломат підкреслив, що його обов'язком як громадянина України є знайти можливості для використання свого соціального капіталу та контактів, щоб сприяти здобуттю перемоги України у війні.

"А думати про якісь політичні речі — це зараз відволікатися від цієї головної мети. Є головна мета — Україна має перемогти", — наголосив він.

Ексміністр додав, що "все інше — потім".

Нагадаємо, Новини.LIVE запитали у львів'ян, чи підтримують вони ідею проведення виборів президента в Україні наступного року.

Раніше народний депутат Юрій Камельчук зазначив, що обговорювати президентські вибори в Україні 2025 року доцільно лише в двох ситуаціях: у разі суттєвого успіху Сил оборони або відступу російських військ.